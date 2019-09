Argentine: Maradona promet qu'il "fera tout" pour sauver La Plata

La légende du football argentin Diego Maradona a promis mardi qu'il allait "tout faire" pour sauver le club argentin de Gimnasia y Esgrima La Plata, enlisé au fond du classement de Superliga, qu'il vient de rejoindre comme entraîneur.

"Je vais tout faire (pour sauver le club). Je vais y mettre tout mon coeur. Nous devons en profiter pour mettre un coup d'accélérateur dès maintenant. Vous, vous ignorez à quel point ce club est beau", a affirmé Maradona dans un entretien à Fox Sports.

"Il faut gagner, gagner et gagner. Moi, quand j'ai quelque chose en tête, je peux être très têtu et obstiné", a prévenu la légende, accueillie en héros, et qui a dirigé son premier entraînement dimanche devant plus de 30.000 supporters.

A 58 ans, l'ancien capitaine emblématique de l'Argentine a promis que ses joueurs allaient "courir, mais avec le ballon maintenant", pour éviter la relégation.

Maradona n'avait plus officié sur le banc d'une équipe dans son pays depuis 24 ans (au Racing Club), et cela fait neuf années qu'il s'était éloigné de l'encadrement de la sélection argentine.