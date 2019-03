Argentine: Messi de retour en sélection avec la Copa America en vue

Le quintuple ballon d'or Lionel Messi, à son meilleur niveau avec Barcelone, fera son retour dans 15 jours en équipe d'Argentine dans le cadre de la préparation de la Copa America qui se disputera au Brésil en juin.

Son retour était attendu et a été confirmé jeudi lors de l'annonce de la liste des joueurs appelés pour deux matches amicaux, contre le Venezuela, le 22 mars à Madrid, et le Maroc, le 26 à Tanger.

La dernière sélection de Messi remontait au huitième de finale du Mondial-2018, perdu contre la France (4-3), et à l'issue duquel Messi s'était mis en retrait de l'équipe nationale, en accord avec le sélectionneur Lionel Scaloni, nommé après le renvoi de Jorge Sampaoli, sanctionné pour le Mondial raté.

"Pour tous, le Mondial a été une grande déception, pour lui encore plus. La décision était qu'il ne vienne pas. Et puis, à partir des matches amicaux qu'il nous a vu jouer, ça lui a plu, et il veut essayer une nouvelle fois, et pour nous il est le bienvenu", a déclaré Scaloni lors d'une conférence de presse au centre d'entraînement de la sélection à Ezeiza, près de Buenos Aires.

"Messi préfère venir que prendre du repos", malgré le calendrier surchargé avec son club en cette fin de saison, fait remarquer le sélectionneur.

"Leo est convoqué, et ensuite nous verrons s'il joue un match ou deux, ou aucun. Je ne sais pas. Cette décision, je la prendrai moi".

- Un titre! -

A 31 ans, Messi rêve de remporter un grand championnat avec l'Albiceleste, ce que tout un pays attend, las de le voir soulever les trophées avec le FC Barcelone.

Outre le titre olympique avec les espoirs, Lionel Messi n'a encore rien gagné avec la sélection. Il a échoué en finale du Mondial-2014, et de la Copa America (2007, 2015, 2016).

Après la désillusion d'une 3e finale perdue en deux ans, Messi avait déjà fait un break, s'éloignant de la sélection, avant d'y retourner, alors que l'Argentine était en difficulté pour se qualifier pour le Mondial en Russie.

Angel Di Maria (PSG), autre cadre qui n'avait pas joué depuis le Mondial, fait également son retour en sélection. Le milieu parisien Leandro Paredes fait aussi partie du groupe.

En revanche, Sergio Agüero, étincelant avec Manchester City, ne figure pas dans la liste. "Ma relation avec lui est parfaite. Il joue bien en ce moment", a déclaré à son sujet Lionel Scaloni, sans pour autant justifier son choix.

Ni Gonzalo Higuain, transféré à Chelsea lors du dernier mercato, ni Mauro Icardi, en déclicatesse à l'Inter de Milan, n'ont été convoqués.

En attaque, le sélectionneur, qui a pris ses fonctions après le renvoi de jorge Sampaoli pour Mondial décevant, a préféré deux joueurs évoluant en Argentine: Matias Suarez (River Plate) et Dario Benedetto (Boca Juniors).

Gardien aux 96 sélections, Sergio Romero paie une nouvelle saison blanche avec Manchester United et disparaît de la liste.

Scaloni a averti que des joueurs pourraient encore intégrer le groupe qui disputera la Copa América.

Le successeur de Sampaoli a cherché à minimiser les prétentions de sa sélection, qui sera très attendue lors de la Copa America (14 juin-7 juillet) face au Brésil de Neymar, l'Uruguay de Cavani et Suarez ou la Colombie.

"L'Argentine n'est pas en mesure de rivaliser avec les puissances (du football)", a-t-il lancé.

Liste des joueurs convoqués:

Gardiens: Agustín Marchesín (America Mexico, MEX), Juan Musso (Udinense, ITA), Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Boca Juniors)

Défenseurs: German Pezzela (Fiorentina, ITA), Gabriel Mercado (FC Séville, ESP), Juan Foyth (Tottemham, ENG), Nicolás Otamendi (Manchester City, ENG), Walter Kannemann (Gremio Porto Alegre, BRA), Nicolás Tagliafico (Ajax Amsterdam, PBS), Marcos Acuña (Sporting Lisbone, POR), Gonzalo Montiel (River Plate), Renzo Saravia (Racing Club), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia).

Milieux: Leandro Paredes, Angel Di Maria (Paris Saint-Germain, FRA), Guido Rodríguez (America Mexico, MEX), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Manuel Lanzini (West Ham, ENG), Roberto Pereyra (Wattford, ENG), Matías Zaracho (Racing Club), Iván Marcone (Boca Juniors), Domingo Blanco (Defensa y Justicia), Rodrigo De Paul (Udinese, ITA).

Attaquants: Lionel Messi (Barcelone, ESP), Gonzalo Martínez (Atlanta United, USA), Paulo Dybala (Juventus, ITA), Angel Correa (Atletico de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter Milan, ITA), Darío Benedetto (Boca Juniors) et Matias Suarez (River Plate).