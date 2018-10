Arménie : l'école Tumo forme gratuitement des jeunes aux métiers du numérique

6000 mètres carrés

Une version française

Il y a 7 ans déjà que l'Arménie a pris le train du numérique en marche. Et de manière spectaculaire, avec le lancement à l'époque d'une gigantesque école ouverte à tous et surtout, gratuite. D'où l'attrait pour les nombreux cours dispensés à Tumo. 20 000 élèves de 12 à 18 ans ont déjà été accueillis depuis la création du centre d'Erevan et l'ouverture de quatre autres ailleurs dans le pays.Le lieu a été choisi pour héberger un vaste Forum économique lors du Sommet de la Francophonie, qui se tient actuellement dans la capitale arménienne.Marie-Lou Papazian, la directrice générale du lieu, raconte que tout est parti d'une initiative privée. Celle de Sam et Sylva Simonian, deux riches Arméniens installés au Texas, qui ont voulu contribuer à l'essor de leur pays d'origine. Ces mécènes ont financé la construction de l'imposant bâtiment posé en périphérie de la capitale ainsi que le matériel nécessaire.Aujourd'hui, des centaines de jeunes se pressent chaque jour à partir de 15h30, après l'école, sur les ordinateurs mis gratuitement à leur disposition sur 6 000 mètres carrés. Ici, pas de sélection à l'entrée, les élèves se forment eux-même, à l'aide d'exercices en ligne et accompagnés par des animateurs. Des cessions de cours sur des thèmes spécifiques sont également proposés, comme cette semaine, sur la "science des données", par un professeur venu de chez Facebook.

Parmi les étudiants passés par cette école, certains ont lancé leur entreprise. Comme les quatre associés de Yelling qui, depuis 2014, conçoivent des films d'animation en 2D ou en stop-motion. La start-up est hébergée dans les locaux de Tumo.



Aujourd'hui, le modèle de l'école Tumo a essaimé à l'étranger : une version française a ouvert début octobre 2018 en plein centre de Paris. Et Marie-Lou Papazian prévoit de s'implanter très prochainement à Beyrouth, au Liban, et à Tirana, en Albanie.



>>> Revivez les moments marquants de la visite de Tumo, réalisée en direct le 9 octobre 2018 par Antoine Fonteneau

Chargement du lecteur... ©Antoine Fonteneau, Martin Vanden Bossche / TV5MONDE