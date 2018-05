ArmÃ©nie: l'opposant Pachinian promet un "tsunami politique" s'il n'est pas Ã©lu Premier ministre

Des dizaines de milliers d'Arméniens se sont rassemblés mardi au centre d'Erevan pour soutenir le chef de la contestation et député Nikol Pachinian qui a menacé le parti au pouvoir d'un "tsunami politique" s'il n'était pas élu Premier ministre par le Parlement réuni en session extraordinaire.

Seul candidat en lice, l'opposant Nikol Pachinian, 42 ans, a accusé le Parti républicain, qui dispose de 58 des 105 sièges au Parlement, de vouloir "faire dérailler" son élection.

Après avoir un temps indiqué qu'il ne s'opposerait pas à sa candidature, le parti au pouvoir a refusé de soutenir M. Pachinian, quelques heures après le début de la séance parlementaire.

"Monsieur Pachinian, je ne vous vois pas au poste de Premier ministre, je ne vous vois pas comme commandant en chef", a martelé Edouard Charmazanov, porte-parole du Parti républicain et vice-président du Parlement.

Soutenu par trois des quatre formations constituant le Parlement, M. Pachinian peut compter sur 47 votes et doit en réunir 53 pour être élu. Pour obtenir les six voix manquantes, il lui faut donc miser sur d'éventuelles défections au sein du Parti républicain.

Sentant le vent tourner, Nikol Pachinian a menacé le Parti républicain d'un "véritable tsunami politique" s'il n'était pas élu. "J'appelle tout le monde à descendre dans la rue car ils veulent une nouvelle fois voler la victoire du peuple", a-t-il lancé devant les députés.

Plus de 30.000 manifestants avaient déjà répondu à son appel et battaient le pavé sur la place de la République, sous un soleil de plomb, mardi après-midi.

"S'il n'est pas élu, alors la lutte va continuer, elle va devenir quatre fois plus forte, et peut-être que ce sera le chaos à Erevan", a prévenu Karine Melkoumian, une manifestante.

Depuis le 13 avril, l'Arménie est plongée dans une crise politique sans précédent: des manifestations de plusieurs dizaines de milliers d'opposants ont provoqué le 23 avril la démission de Serge Sarkissian, qui venait d'être élu Premier ministre six jours auparavant par les députés, après avoir été le chef de l'Etat pendant dix ans.

Dimanche et lundi soir, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont à nouveau réunies sur la place de la République pour soutenir M. Pachinian qui appelle à "la victoire de la révolution de velours".

- "Pas un nouveau venu" -

Au cours de la session parlementaire, les députés du Parti républicain ont posé de nombreuses questions techniques à l'opposant, qualifié de "tribun du peuple" par M. Charmanazov.

"Nous devons choisir une personne qui n'est pas imprévisible (...) On ne peut pas être un peu socialiste, un peu libéral", a accusé le député.

Le vote devrait avoir lieu dans les prochaines heures.

Souvent habillé en treillis, connu pour son franc-parler, Nikol Pachinian a rappelé n'être "pas un nouveau venu dans la politique arménienne", dans des déclarations lundi à l'AFP.

Beaucoup d'Arméniens ont en mémoire la mort de 10 manifestants en 2008 dans des affrontements entre ses partisans et la police, alors que Serge Sarkissian venait de remporter son premier mandat présidentiel.

M. Pachinian faisait alors déjà partie des meneurs de la contestation et il était passé dans la clandestinité pendant plusieurs mois avant de se rendre. Incarcéré, il avait été libéré en 2011, bénéficiant d'une amnistie.

Son rôle de meneur au cours des dernières semaines de manifestations l'a transformé en "héros" aux yeux de nombreux Arméniens, assure l'expert indépendant Ervand Bozoïan.

"Depuis les années 1990, les gens n'espéraient plus de changement dans ce pays. Maintenant, ils voient que c'est possible. Les gens sont surpris", souligne-t-il.

"Pour moi, il était clair que le peuple arménien attendait le moment adéquat pour s'exprimer", a expliqué lundi M. Pachinian à l'AFP.

Président de l'Arménie de 2008 à 2018, Serge Sarkissian, 63 ans, et son Parti républicain sont critiqués par les partisans de M. Pachinian pour n'avoir pas su faire reculer la pauvreté et la corruption, et avoir laissé aux oligarques le contrôle de l'économie de ce pays de 2,9 millions d'habitants.

La Russie, qui voit d'un très mauvais oeil toute contestation populaire susceptible d'amener au pouvoir dans une république d'ex-URSS des dirigeants hostiles au Kremlin, comme cela a été le cas en Géorgie et en Ukraine, a adopté une attitude neutre face à la crise en Arménie.

Après avoir souligné pendant plusieurs jours qu'il s'agissait d'une affaire intérieure arménienne, la Russie a semblé vouloir jouer les médiateurs: Vladimir Poutine a appelé le Premier ministre par intérim Karen Karapetian et plusieurs contacts ont eu lieu entre les autorités russes, des représentants du pouvoir arménien et Nikol Pachinian.