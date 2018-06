Arrivée de l'Aquarius en Espagne : fin de l'errance pour des centaines de migrants

Les migrants recueillis par l'Aquarius sont sur le point d'accoster à Valence, en Espagne. Ce dimanche matin, l'un des deux navires militaires italiens est déjà arrivé à bon port avec 274 personnes à bord. L'arrivée de l'Aquarius, elle, est imminente. Les migrants qui se trouvent à bord des trois navires ont été sauvés au large de la Libye entre samedi et dimanche. Parmi eux, on trouve sept femmes enceintes, onze enfants en bas âge et 123 mineurs isolés.



Ce bateau, affrété par l'ONG SOS Méditerranée est devenud l'emblème des sauvetages en mer après avoir secouru 630 personnes en provenance d'Afrique subsaharienne, voici une semaine de cela. Depuis sa création, il y a deux ans, l'Aquarius a mené 170 opérations de sauvetage avec, à son bord, l'appui de Médecins du monde. L'ONG assure avoir sauvé près de 30 000 vies.



Alors que ce samedi, des migrants manifestaient à Rome pour défendre leurs droits,

le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a de nouveau interdit à deux bateaux transportant des migrants d'accoster sur les côtes italiennes.