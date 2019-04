Arthur va vendre Oüi FM au groupe de Latina et Vibration

Le rachat de la radio rock Oüi FM par le Groupe 1981 (Latina, Swigg, Vibration) a été validé par le CSA, a indiqué le groupe jeudi à l'AFP.

Le Groupe 1981 est "en cours de finalisation du processus d'acquisition" de la radio, qui était en déficit et "s'apprête à franchir une étape importante dans son développement", a indiqué sa direction, sans préciser le montant de l'opération.

Arthur jette l'éponge après dix ans à la tête de la radio. L'animateur était même revenu à l'antenne en personne pour donner un coup de fouet aux audiences.

L'identité de la radio rock, diffusée sur 28 fréquences FM, ne devrait pas changer. "On va poursuivre le plus possible le travail qui a été entrepris", a souligné Jean-Eric Valli, président du Groupe 1981, avec pour ambition de "permettre à Oüi FM de renouer avec l'équilibre financier".

Ce rachat comprend aussi deux radios diffusées en DAB+ (radio numérique terrestre): Radio Collector et ses "tubes légendaires" ainsi que Radio Life et ses humoristes.

Oüi FM va "mutualiser" ses moyens avec les autres radios du groupe, a précisé Jean-Eric Valli. Certains des salariés d'Oüi FM, qui en compte une trentaine, pourraient changer de station.

Lancée en 1987, Oüi FM avait été rachetée par le label Polygram avant d'être rebaptisée Virgin Radio pendant quelques mois. Arthur l'avait reprise fin 2008 pour 5 millions d'euros, lui avait redonné son nom originel et l'avait restructurée. Elle a compté parmi ses animateurs Kad et Olivier, Daniel Morin, Philippe Manoeuvre...

La radio a réalisé de belles audiences fin 2018 avec 441.000 auditeurs quotidiens en moyenne, selon les chiffres de Médiamétrie cités par la Lettre pro de la radio.

Le groupe 1981 édite déjà Latina et Swigg (musiques urbaines) avec des ambitions nationales, Voltage à Paris, Forum et Vibration dans le centre-ouest. Il est également présent en région bordelaise avec Wit FM et la radio hip-hop Black Box.