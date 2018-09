Assemblée générale de l'ONU : Donald Trump cible à nouveau l'Iran et la Chine

Le grand rendez-vous de la diplomatie internationale tient ses promesses. Il s'est ouvert aujourd'hui à New-York en programmant presque, dès le début, Donald Trump, le président américain.



Offrant sa tribune à un adversaire déclaré du multilatéralisme, un principe sur lequel repose l'ONU, mais qui semble de plus en plus en perte de vitesse dans le monde.



Donald Trump tient ses promesses. Ouvrant ses propos par un panégérique de ses réussites depuis son arrivée au pouvoir, il a même déclenché quelques rires dans l'austère assemblée.



Et de fait, pour les Etats Unis de Donald Trump, il n'y a guère que des relations bilatérales, des problèmes avec son pays à résoudre, des points, bons ou mauvais, à distribuer.



Sans surprise, l'Iran, la bête noire du moment à eu droit à sa volée de bois vert : "Les dirigants iraniens sèment le chaos, la mort et la destruction. Nous ne pouvons pas autoriser les sponsors mondiaux du terrorisme de posséder les armes les plus dangereuses de la planète", a déclaré Donald Trump.



Dans le viseur de Washington également le Venezuela, le régime syrien, le commerce jugé inégalitaire avec la Chine et même l'OPEP qui vendrait son pétrole trop cher.



Pour Donald Trump, les choses sont claires, les Etats-Unis n'agiront que dans leur intérêt.



Tous les Etats vont avoir le loisir de répondre mais le pessismisme affiché du secrétaire Génaral de l'ONU semble justifié. Intervenant en ouverture de cette session, il déplorait un monde de plus en plus cahotique, et des Nations-unis de plus en plus inefficaces et désunies.