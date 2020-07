Atalanta: Ilicic sans doute absent contre le PSG

L'attaquant slovène de l'Atalanta Bergame, Josip Ilicic, risque d'être absent face au Paris SG en quarts de finale de la Ligue des Champions, a déclaré son entraîneur Gian Piero Gasperini mardi.

"Je ne sais pas, on voit ça au jour le jour. Mais ça me semble difficile", a déclaré Gasperini en réponse à une question sur la présence d'Ilicic face aux Parisiens.

Blessé à la cheville droite en juin, Ilicic a ensuite joué quelques bouts de match puis a complètement disparu des feuilles de match et n'est désormais plus convoqué, sans que le club ait communiqué sur son état de santé.

"On a dû faire pendant longtemps sans Zapata et maintenant on doit faire avec cette absence très pesante", a déclaré Gasperini.

"Nous n'avons pas d'autre joueur avec les caractéristiques d'Ilicic. On s'arrange un peu avec Pasalic, un peu avec Malinovskyi, un peu avec Gomez qui peut jouer partout", a-t-il ajouté.

Extrêmement talentueux mais longtemps irrégulier, Ilicic, 32 ans, avait réussi jusqu'au confinement une magnifique saison, sans doute la meilleure de sa carrière. Il avait notamment inscrit un quadruplé contre Valence en 8e de finale retour de C1 (4-3).

"Pour nous, Ilicic est fondamental. Jusqu'au mois de mars il a été inarrêtable en championnat comme dans les Coupes. C'est comme s'il manquait Dybala à la Juventus, Immobile à la Lazio ou Lukaku à l'Inter", a encore regretté Gasperini.