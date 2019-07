Athlétisme: Allyson Felix souffre pour son retour après 13 mois d'absence

L'Américaine Allyson Felix, sextuple championne olympique, a souffert pour son retour à la compétition après 13 mois d'absence, se qualifiant avec difficulté pour les demi-finales du 400 m lors de la première journée des Championnats d'athlétisme des Etats-Unis, jeudi.

L'athlète de 33 ans rechausse les pointes cette semaine sur la piste de l'Université de Drake, située à Des Moines dans l'Iowa, avec l'espoir de gagner sa place dans l'équipe américaine pour les Championnats du monde organisés à Doha du 27 septembre au 6 octobre.

Felix, la seule femme à avoir remporté six médailles d'or olympiques en athlétisme, tente de revenir au plus haut niveau après sa grossesse et la naissance de sa fille en novembre dernier.

Cependant, son retour ne s'est pas déroulé aussi bien que prévu: elle a terminé seulement quatrième de sa série en 52.20, un temps très au-delà de son record personnel de 49.26, établi en 2015 lors de son seul titre mondial sur 400m, et a dû attendre le résultat des autres séries pour être assurée de sa qualification pour le tour suivant.

"Je me sentais rouillé, c'était un peu prévisible", a dit Felix après coup. "Je n'ai pas couru depuis longtemps. Ça va prendre du temps pour m'y remettre", a souligné la native de Los Angeles.

Felix, qui vise une cinquième participation olympique à Tokyo l'an prochain, a cependant tiré des points positifs de cette performance en demi-teinte.

"Même si ce n'était pas un bon résultat pour moi, c'est un point de départ", a-t-elle déclaré. "Mon plus grand objectif est l'année prochaine."

Felix a expliqué que la partie la plus exigeante de sa reprise a été de retrouver sa condition physique tout en jonglant avec ses tâches parentales.

"Je suis une mère normale, à l'hôtel, je nettoie les biberons, je change les couches et je me prépare pour la course", a expliqué l'élève de Bob Kersee.

Sur le 100 m masculin, le champion du monde en titre Justin Gatlin et Christian Coleman, son dauphin en 2017, ont aisément dominé leurs séries respectives.

Mais Gatlin, 37 ans, pourrait ne pas s'aligner pour les tours suivants, car il dispose déjà de son ticket pour Doha, contrairement à son rival de 23 ans.