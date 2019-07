Athlétisme: Asher-Smith, star à domicile

Un an après son festival aux Championnats d'Europe (3 médailles d'or), la sprinteuse britannique Dina Asher-Smith va pouvoir mesurer sa nouvelle notoriété au meeting Ligue de diamant de Londres, samedi et dimanche, où l'attend de pied ferme sur 100 m la redoutable Shelly-Ann Fraser-Pryce.

. Asher-Smith bien entourée

Le public londonien n'aura d'yeux que pour Dina Asher-Smith, la star locale du sprint. Reine continentale à Berlin en 2018 (triplé 100 m-200 m-4x100 m), l'athlète de 23 ans n'aura cependant pas la partie facile puisqu'elle est conviée à un 100 m royal avec en épouvantail la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, de retour au premier plan deux ans après être devenue maman. Mais la double championne olympique, qui possède le meilleur temps de 2019 sur la ligne droite (10 sec 73/100e) à égalité avec sa compatriote Elaine Thompson, ne sera pas la seule à vouloir gâcher la fête d'Asher-Smith. Les Ivoiriennes Marie-Josée Ta Lou, double médaillée d'argent aux Mondiaux-2017, et Murielle Ahouré, championne du monde du 60 m (2018), ainsi que la Néerlandaise Dafne Schippers complètent le plateau.

. Echevarria-Manyonga, prêts au décollage ?

Les deux hommes forts de la longueur, Luvo Manyonga et Juan-Miguel Echevarria, poursuivent leur duel avec toujours le vieux record du monde de Mike Powell (8,95 m, 30 août 1991 à Tokyo) en ligne de mire. Le Cubain, qui possède une marque à 8,68 m mais a déjà atteint 8,83 m (2018) et 8,92 m (2019), deux sauts non homologués en raison du vent, n'a que 20 ans et fait donc office de postulant le plus sérieux. Mais il n'a pas encore donné la pleine mesure de son talent cette année en conditions régulières (8,34 m, le 16 juin à Rabat). Manyonga, champion du monde en titre, a à peine fait mieux en 2019 (8,35 m le 9 juin à Hengelo) avant d'être ralenti par une blessure à une cheville.

. De Grasse sans les cracks

A quelques jours des sélections américaines (25-28 juillet à Des Moines) pour les Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre), les cracks du sprint US (Coleman, Gatlin, Lyles) ne sont pas présents sur 100 m à Londres. Ce qui laisse une belle opportunité aux outsiders dont Andre De Grasse. Le Canadien (24 ans), un temps considéré comme un prétendant sérieux à la succession de la légende Usain Bolt après des JO-2016 très prometteurs (bronze sur 100 m, argent sur 200 m), sort de près de deux années gâchées par les blessures mais revient progressivement à un niveau respectable. Sur la piste du stade olympique, il va passer un beau test face au Jamaïcain Yohan Blake, champion du monde 2011 déjà descendu sous les 10 secondes cette année (9 sec 96/100), le Sud-Africain Akani Simbine, le Britannique Zharnel Hughes, l'Ivoirien Arthur Cissé ou le Japonais Yoshihide Kiryu.

. Amos sur sa lancée ?

Nijel Amos a frappé un grand coup le 12 juillet à Lausanne en parcourant le 800 m dans un chrono supersonique (1 min 41 sec 89/100), soit la 15e meilleure performance mondiale de tous les temps. Le Botswanais risque d'être à nouveau bien seul et intouchable à Londres, sur la piste où le Kényan David Rudisha l'avait devancé en finale des JO-2012 en battant le record du monde (1 min 40 sec 91/100).

. Barshim retrouve la Ligue de diamant

A un peu plus de deux mois des Mondiaux disputés à domicile, le Qatari Mutaz Essa Barshim retrouve la Ligue de diamant après avoir été sur le flanc depuis juillet 2018 et une opération des ligaments croisés d'un genou. Le 2e performeur de tous les temps à la hauteur (2,43 m) a repris l'entraînement en avril avant de regoûter en douceur à la compétition à Sopot (Pologne) le 23 juin (2,27 m). Il est temps pour lui de passer à la vitesse supérieure.