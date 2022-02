Athlétisme: Des Championnats de France en salle avec vue sur Belgrade

Les Championnats de France en salle, samedi et dimanche à Miramas, sont l'occasion pour plusieurs têtes d'affiche de l'athlétisme tricolore de s'étalonner à trois semaines des Mondiaux à Belgrade (18-20 mars).

. PML pour confirmer

Le 60m haies représente sans doute l'une des meilleures chances françaises de briller aux Championnats du monde avec l'heptathlon de Kevin Mayer. Certes, le recordman du monde Grant Holloway (7 sec 29) semble intouchable mais derrière l'Américain, les Bleus ont une belle carte à jouer, à commencer par Pascal Martinot-Lagarde. Le champion d'Europe du 110 m haies, 3e des Mondiaux de Doha en 2019, est un spécialiste de l'indoor et sera en quête d'un 7e sacre national. PML, qui tentera de décrocher une 4e médaille mondiale à Belgrade sur 60 m haies après l'argent en 2014 et 2016 et le bronze en 2012, est plutôt en forme puisqu'il a couru cette année en 7 sec 46, à un centième de son record personnel. Il faudra aussi avoir à l'oeil Wilhem Belocian, champion d'Europe à Torun en 2021 (7 sec 52 cette saison).

. Lavillenie pour s'envoler

Après une saison dernière de nouveau gâchée par des blessures, Renaud Lavillenie essaye de retrouver les sommets mais l'opération s'avère pour le moment assez compliquée. Alors que le champion olympique 2012 avait renoué début 2021 avec des hauteurs plus dignes de son standing (6,06 m) avant d'être handicapé par des pépins physiques, il n'a pas encore récupéré ses pleines capacités et reste bloqué à 5,81 m. Mais l'adrénaline des grands championnats va peut-être finir par réveiller cet insatiable compétiteur même si le poids des ans (35) commence aussi à se faire sentir pour l'ex-recordman du monde (6,16 m). Face notamment à son frère Valentin, 2e de l'Euro en salle en 2021, Renaud Lavillenie espère repartir de Miramas avec un 9e titre.

. Mayer pour se tester

Kevin Mayer arrive à Miramas pour se tester en vue de l'heptathlon des Mondiaux de Belgrade où il sera le grandissime favori, deux ans après l'or gagné à Birmingham. Le recordman du monde du décathlon sera engagé sur 60 m haies avec les spécialistes et disputera le 60 m et la longueur avec les heptathlètes. La saison hivernale doit permettre à Mayer de se relancer après sa 2e place aux JO et de faire le plein de confiance avant la grande échéance estivale (Championnats du monde à Eugene du 15 au 24 juillet).

. Vicaut pour accélérer

Il est plutôt rare de voir Jimmy Vicaut pleinement impliqué en indoor mais le sprinteur français a visiblement décidé de changer ses habitudes depuis son retour en Europe après un exil aux Etats-Unis auprès de l'entraîneur américain Rana Reider. L'ex-recordman d'Europe du 100 m est donc à la recherche d'un billet pour les Championnats du monde de Belgrade. Avec un meilleur chrono en 6 sec 59, Vicaut, qui fêtera ses 30 ans dimanche, n'est pas encore dans les clous des minima fixés par la Fédération française d'athlétisme (6 sec 54). Il a en revanche déjà rempli les critères définis par World Athletics (6 sec 63).