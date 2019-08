Athlétisme: Karsten Warholm, fini de rire

Le champion du monde Norvégien Karsten Warholm, favori du 400 m haies de Ligue de diamant samedi à Paris, s'est progressivement affirmé comme l'un des cadors de l'athlétisme mondial, jusqu'à menacer le record du monde, tout en conservant son humour décalé.

Depuis mars 2015, cet ancien amateur d'épreuves combinées (7.764 points en junior sur décathlon) a lié sa destinée à Leif Olav Alnes, un entraîneur de près de 40 ans son aîné.

"Pour moi ça a été un coup de foudre immédiat, raconte Warholm (23 ans) à Spikes, le magazine de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF). D'accord il était vieux et parlait de retraite, mais j'étais sûr qu'il serait parfait pour moi, je n'avais plus qu'à le convaincre de tenter l'aventure."

Le duo fait des étincelles, sur la piste déjà: le costaud Warholm (1,87 m, 80 kg) se spécialise dans le 400 m haies et progresse à pas de géants. En 2016 il est éliminé aux portes de la finale des Jeux de Rio (4e de sa demi-finale en 48 sec 81) avant d'être sacré champion du monde à Londres un an plus tard (48.35).

Le chronomètre s'affole lorsqu'il devient champion d'Europe à Berlin en août dernier (47.64). Le record d'Europe du Français Stéphane Diagana (47.37 en 1995) lui est alors promis. Il le bat à Oslo le 13 juin (47.33) avant de faire encore mieux à Londres le 20 juillet (47.12).

"J'aime sa façon de courir offensive, loue Diagana. Vu son âge (23 ans), il peut rêver de mieux même s'il n'est sûrement pas loin de son +pic+ étant donné son volume très important d'entraînement depuis plusieurs années déjà".

Le trio formé par Warholm avec le Qatari Abderrahman Samba (46.98) et l'Américain Rai Benjamin (47.02) a fait du 400 m haies l'une des disciplines les plus excitantes de l'athlé mondial après plusieurs années moroses. La lutte s'annonce féroce aux Mondiaux de Doha (27 septembre - 6 octobre), ce qui pourrait menacer le vieux record du monde de l'Américain Kevin Young (46.78 en 1992).

- Torture et doigt d'honneur -

Le duo Warholm/Alnes fait également des étincelles hors piste, notamment sur les réseaux sociaux du champion, où on le voit notamment adresser fièrement un doigt d'honneur à son entraîneur pendant une séance.

Dans une mise en scène de torture, Warholm pointe un pistolet à eau sur la tempe d'Alnes, attaché et bailloné dans les sombres entrailles d'un stade, pour illustrer à quel point il a dû batailler pour que son mentor le laisse courir l'Euro indoor de Glasgow en mars. Warholm en profite pour égaler le record d'Europe du 400 m plat en salle (45.05).

"Un amour brut, rude, est une description parfaite de notre relation, explique Warholm. J'aime que les choses soient ainsi. L'an passé il m'a dit que j'étais trop gros. Je lui ai répondu +toi aussi tu es trop gras+, du coup on a perdu du poids tous les deux. Il s'est mis à manger beacoup de légumes en arrêtant quasiment la viande, et moi j'ai réduit ma consommation de sucreries et de bières. Ca a bien marché pour nous deux."

Souvent hilares sur les photos, le duo semble être doué pour faire rire, sauf peut-être les futurs adversaires du Norvégien.