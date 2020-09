Athlétisme: Karsten Warholm "ralentit" un peu à Ostrava

Son temps supersonique fin août avait suscité les attentes les plus folles, mais le Norvégien Karsten Warholm est resté à bonne distance du record du monde du 400 m haies de Kevin Young, mardi à Ostrava (République tchèque).

Warholm s'est largement imposé, comme à son habitude, mais cette fois dans un temps de 47 sec 62, un chrono de classe mondiale mais plutôt modeste par rapport à ses deux premières sorties de l'année.

Le Norvégien de 24 ans avait en effet claqué 47 sec 10 à Monaco le 14 août puis surtout 46 sec 87 le 23 août à Stockholm, record d'Europe et deuxième meilleur temps de l'histoire à seulement neuf centièmes du record mythique (46.78) de l'Américain Kevin Young en 1992 aux Jeux de Barcelone.

Placé au couloir huit, comme à Stockholm, Warholm a clairement ralenti avant la 9e haie en piétinant, passant de 13 à 15 foulées entre deux haies, dans une course également marquée par un faux-départ.

"C'est toujours bon de gagner", a-t-il tempéré en zone mixte alors qu'il a facilement devancé le Français Ludvy Vaillant (49.14, son meilleur temps cette saison).

"J'ai été un peu surpris par le chrono aujourd'hui, pour être honnête, je pensais que ce serait plus rapide. Mais bon c'est le sport... Il faut savoir s'en contenter."

"Ce n'est pas très grave (le piétinement avant la 9e haie), j'avais besoin de le faire à ce moment là, mais c'est ce qui me coûte un très bon temps, a-t-il ajouté. Tout ce qui perturbe le rythme est mauvais pour le chrono évidemment".

- Taylor à 17,46 m au triple saut -

Même sans record, le Norvégien continue de remettre dans la lumière sa discipline, l'une des plus exigeantes de l'athlétisme, boudée après le passage du millénaire puis sublimée depuis trois ans par ses performances et celles de ses rivaux qatarien Abderrahman Samba et américain Rai Benjamin.

Depuis 2018, les trois phénomènes ont couru 18 fois en moins de 47 sec 50 (un chrono qui leur aurait offert cinq des six derniers titres olympiques). Entre 2001 et 2017, cette barrière n'avait été franchie que 11 fois.

Warholm devrait avoir une nouvelle chance de se mesurer au record du monde le 17 septembre au meeting de Ligue de diamant de Rome.

Au triple saut, l'Américain Christian Taylor a surpris le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango en lui ravissant la victoire et la meilleure performance mondiale de l'année sur son dernier essai (17,46 m contre 17,42 m, -0,4 m/s de vent pour les deux).

L'Ougandais Jacob Kiplimo a remporté un 5.000 m très relevé en 12 min 48 sec 63 devant l'Ethiopien Selemon Barega (12:49.08), alors que les Britanniques Laura Muir (1:58.84) et Jake Wightman (1:44.18) ont brillé sur 800 m.