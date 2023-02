Athlétisme: Kerley lance sa saison par une victoire en 20 sec 32 sec sur 200 m

La star américaine du sprint, Fred Kerley, a lancé sa saison jeudi avec une victoire facile sur 200 m à Melbourne, en se relâchant dans la dernière ligne droite pour s'imposer en 20 sec 32/100.

"Je voulais juste donner du plaisir aux spectateurs", a déclaré Le champion du monde en titre du 100 m et médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo, en tête dès la sortie du virage et qui a ralenti et levé le bras en l'air quand il a su que la course était gagnée.

"Je dois encore travailler sur le virage, mais je ne suis pas trop inquiet à ce sujet", a ajouté le sprinteur de 27 ans.

Kerley, dont le record personnel est de 19 sec 76 sur le demi-tour de piste, est l'un des trois seuls hommes de l'histoire à avoir couru en moins de 10 secondes sur 100 m, en moins de 20 secondes sur 200 m et en moins de 44 secondes sur 400 m, avec son compatriote Michael Norman et le Sud-Africain Wayde van Niekerk.

Le sprinteur de 27 ans a souligné pendant la semaine qu'il voulait se concentrer davantage sur le 200 m après avoir manqué une médaille sur cette distance aux Championnats du monde de l'année dernière à Eugene (Oregon).