Athlétisme: l'IAAF lance son classement mondial

La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a lancé mardi son nouveau système de classement mondial des athlètes, qu'elle souhaite à terme utiliser pour les qualifications aux grands championnats.

Le système de classement mondial attribue des points aux athlètes selon le classement et la performance réalisée dans les différentes compétitions, qui ont plus ou moins de poids selon leur importance, pour un mécanisme qui ressemble au classement ATP du tennis. Il doit permettre notamment de comparer les athlètes qui évoluent dans des disciplines différentes (sauts, lancers, courses).

Le système prend en compte les compétitions des 12 derniers mois (18 mois pour le 10.000 m et les courses sur route), le classement étant établi selon la moyenne des cinq meilleurs scores réalisés sur la période (trois scores pour le 5.000 m, le 3.000 m steeple et la plupart des courses sur route, deux pour le 10.000 m et le marathon).

Avec ce système, la Kényane Beatrice Chepkoech, recordwoman du monde du 3.000 m steeple, est la numéro un mondiale, juste devant l'Américain Noah Lyles, spécialiste du 200 m et numéro un mondial masculin.

Le classement mondial ne sera pas utilisé comme système de qualification pour les Championnats du monde de Doha (27 septembre - 6 octobre), contrairement à l'idée initiale de l'IAAF, mais devrait le devenir à l'avenir.

"Pour la première fois de l'histoire de ce sport, les athlètes, les médias et les fans auront un outil clair pour comprendre la hiérarchie de l'athlétisme, des compétitions nationales aux championnats internationaux", s'est réjoui le président de l'IAAF Sebastian Coe, cité dans un communiqué.

"Le classement mondial de l'IAAF influencera grandement le système de compétitions internationales, décidant notamment des participants aux futurs grands championnats, et permettant à tout le monde de savoir qui est le N.1 mondial, toutes disciplines confondues", ajoute-t-il.