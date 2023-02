Athlétisme: à Liévin, victoire avec un goût d'inachevé pour Duplantis

Un nouveau succès, mais pas de cerise sur le gâteau. Armand Duplantis a remporté mercredi à Liévin (Pas-de-Calais) son troisième meeting de l'hiver grâce à un saut à 6,01 m, mais il a renoncé à tenter d'améliorer son propre record du monde, objectif annoncé de son hiver.

Le Suédois de 23 ans banalise l'exceptionnel avec un douzième concours de suite au-delà des 6 mètres en salle. Il n'a plus fini un meeting sous cette barre depuis le 9 février 2021...à Liévin.

Mais il était venu pour autre chose: "Le principal objectif, c'est toujours d'être meilleur que moi-même, que ce que j'étais auparavant", disait-il mardi dans un entretien accordé à l'AFP. Soit améliorer son propre record du monde (6,21 m).

Ce record, qu'il a battu cinq fois depuis 2020, Armand Duplantis ne s'y est finalement pas confronté mercredi, préférant s'arrêter après avoir franchi 6,01 m.

Son concours a été marqué par quelques éléments anormaux pour ce champion si régulier: deux échecs lors de ses premiers essais à 5,91 m et 6,01 m et, surtout, une moue dubitative après avoir finalement franchi ces deux barres, en lieu et place de la décontraction qu'affiche habituellement le Suédois.

Il a pourtant laissé ses adversaires loin derrière lui: deuxième, l'Italien Claudio Michel Stecchi a égalé, à 31 ans, la meilleure performance de sa carrière (5,82 m), devant l'Australien Kurtis Marschall (5,82 m également).

- record du monde pour Girma -

Les 5.000 spectateurs de l'Arena de Liévin ont pu s'enflammer pour un autre record du monde: celui de l’Éthiopien Lamecha Girma, qui a couru le 3000 m en 7 min 23 sec 81, plus d'une seconde de mieux que l'ancien record du monde en salle, vieux de 25 ans. Cette distance est bien plus courue en intérieur, où elle est au programme des Championnats du monde, qu'en extérieur, où n'existe, au programme des grandes compétitions, que le 3000 m steeple, avec des obstacles à franchir.

L'une des surprises de la soirée est venue de la défaite sur 60 m de l'Italien Marcell Jacobs (6 sec 57), champion olympique du 100 m, battu par le Kényan Ferdinand Omanyala (6 sec 54).

Pas de surprise, en revanche, sur 60 m haies, où l'Américain Grant Holloway a remporté une 53e victoire de suite sur la distance en salle, en 7 sec 39.

Vice-champion du monde en titre, le Français Pascal Martinot-Lagarde a fini au troisième rang, en 7 sec 62, loin de son record (7 sec 45).

En séries du 60 m haies, le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer a réalisé 7,80 sec, à 12 centièmes de son record. Le Français s'est dit "très déçu du chrono" et s'est montré inquiet de "petites douleurs au tendon d'Achille" qui ne l'ont cependant pas dérangé pendant sa course.

Sur 1500 m, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen et l'Ethiopienne Gudaf Tsegay sont tous deux demeurés relativement loin de leurs records du monde respectifs, établis à Liévin. Le Norvégien l'a tout de même emporté en 3 min 32 sec 38, et l’Éthiopienne en 3 min 57 sec 48, établissant respectivement les nouvelles marques de référence sur la distance cette saison.

Tôt dans la soirée, le champion olympique grec du saut en longueur, Miltiadis Tentoglou, a réalisé 8,41 m à son quatrième essai avant de renoncer à ses deux derniers sauts. Personne n'a sauté plus loin cet hiver.

Plusieurs autres meilleures performances mondiales de l'année ont été battues mercredi: 1 min 57 sec 71 sur 800 m pour la Britannique Keely Hodgkinson, 4, 83 à la perche pour l'Américaine Katie Moon et 14,81 m pour la Cubaine Liadagmis Povea au triple-saut.

Le Toulousain Benjamin Robert a quant à lui remporté le 800 m, en 1 min 46 sec 78. Il a remercié au micro du speaker le public pour avoir "gueulé" des encouragements dans le dernier tour.