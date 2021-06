Athlétisme: à moins d'un mois des JO de Tokyo, les Etats-Unis frappent fort

"USA is back"! L'athlétisme américain est bien parti pour faire régner sa loi sur la piste du stade olympique de Tokyo, du 23 juillet au 8 août, après une nouvelle série de performances impressionnantes lors des sélections olympiques samedi à Eugene (Oregon).

Qui de Gabby Thomas, Rai Benjamin ou Grant Holloway a le plus frappé les esprits lors de l'avant-dernière journée des "trials" ? Difficile à dire tant leurs chronos ont bien failli chacun les faire rentrer dans l'histoire de la discipline.

A commencer par la prodige Gabby Thomas qui est devenue seulement à 24 ans la deuxième sprinteuse la plus rapide de l'histoire sur 200 m en 21 sec 61/100e.

Seule Florence Griffith-Joyner a couru plus vite qu'elle sur le demi-tour de piste, à deux reprises, aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 (21 sec 56/100e en demi-finale, puis 21 sec 34/100e en finale). Mais ce record du monde est terni par de forts soupçons de dopage.

"Je suis encore en état de choc. Je ne peux pas croire que j'ai fait ce temps", a réagi Gabby Thomas, dans des propos rapportés par le comité olympique américain.

- "Davantage de motivation" -

Questionnée sur sa course, la diplômée de Harvard a expliqué ne se souvenir de rien. "Je ne pouvais plus sentir mes jambes, je ne pouvais plus penser, je perdais mes esprits", a-t-elle raconté.

Quant à pouvoir battre le record de "Flojo" ? "Je ne veux pas dire non", a-t-elle répondu. "Je ne sais pas. Je ne veux pas me mettre de limites, donc je ne vais pas dire qu'il est inatteignable."

De son côté, Rai Benjamin, médaillé d’argent du 400 m haies aux Championnats du monde 2019, a signé avec un chrono de 46 sec 83/100e la deuxième meilleure performance de tous les temps.

Seul son compatriote Kevin Young a été plus rapide (46 sec 78/100e), aux JO de Barcelone, en 1992, il y a 29 ans.

"Cinq centièmes de seconde (par rapport au record du monde, NDLR), ce n'est rien tout, a réagi Benjamin, visiblement déçu. Ca fait un peu de mal de se dire que j'y étais presque, mais que je n'ai pas pu l'attraper, mais c'est juste davantage de motivation encore" pour les JO de Tokyo, a-t-il commenté.

Comme Gabby Thomas, Benjamin, qui a ralenti la cadence dans la dernière ligne droite, participera à 23 ans à ses premiers JO à Tokyo, où il pourrait décrocher l'or et faire tomber l'un des plus anciens records du monde de l'athlétisme.

- Holloway stratosphérique -

Sur les haies, Grant Holloway est en train de devenir l'incontestée nouvelle référence mondiale. Cet hiver, en mars, il avait amélioré le vieux record du monde du Britannique Colin Jackson sur 60 m haies qui datait de 1994 (7 sec 29/100e, contre 7 sec 30/100e).

Le champion du monde 2019 a cette fois fait vaciller le record du monde du 110 m haies de son compatriote Aries Merritt datant de 2012.

En demi-finale samedi, il a échoué avec ses 12 sec 81/100e à 1/100e du chrono de référence de Merritt (12 sec 80/100e), avant de décrocher sans mal son visa pour Tokyo en remportant la finale avec un chrono de 12 sec 96 100/e.

La championne du monde du lancer du marteau DeAnna Price est quant à elle devenue la deuxième femme de l'histoire à franchir la barre des 80 mètres dans cette discipline, avec un jet à 80,31 m lors de son cinquième essai de la finale.

Seule la Polonaise Anita Wlodarczyk, championne olympique en 2012 et 2016 et quadruple championne du monde, a fait mieux avec son record du monde avec 82,98 m.

A Tokyo, "Team USA" pourra aussi compter sur d'autres athlètes qui ont fait sensation durant ces "trials". Ryan Crouser, avec ses 23,37 m au lancer du poids, a ainsi effacé des tablettes le record du monde détenu depuis 1990 par son compatriote Randy Barnes (23,12 m), alors que Trayvon Bromell chez les hommes et Sha'Carri Richardson (femmes) s'annoncent très forts sur le 100 m.