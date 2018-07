Athlétisme: "PML" lance parfaitement les Bleus en Coupe du monde par équipes

L'équipe de France d'athlétisme, 2e derrière les USA dans le sillage de Pascal Martinot-Lagarde, vainqueur sur 110 m haies, a idéalement lancé la première journée de la Coupe du monde par équipes, samedi à Londres.

Nouvelle compétition, nouveau format: les Bleus ne savaient pas trop à quoi s'en tenir avant de débarquer dans la capitale britannique pour en découdre avec les sept autres grandes nations de l'athlétisme (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Chine, Afrique du Sud, Pologne, Jamaïque, Allemagne). Malgré l'absence de leurs leaders, ils peuvent se montrer satisfaits après leurs débuts dans cette épreuve inédite.

Les voilà pour l'instant 2e avec 24 points de retard sur les Etats-Unis. A moins d'un mois des Championnats d'Europe (6-12 août à Berlin), cette équipe de France "A'", selon les termes du Directeur technique national Patrice Gergès, a prouvé qu'elle pouvait tenir la distance avec les autres places fortes mondiales, même si le plateau d'ensemble était amoindri par la défection des meilleurs athlètes de la planète, plus intéressés par la Ligue de diamant (jeudi à Rabat, le 20 juillet à Monaco), dans un stade olympique sonnant à moitié creux.

Le plus heureux des Bleus était sans conteste Pascal Martinot-Lagarde, dominateur sur 110 m haies avec son meilleur chrono de l'année (13 sec 22), le 3e temps européen derrière l'intouchable Russe Sergeï Shubenkov, l'homme le plus rapide de 2018 (12 sec 92) et l'Espagnol Orlando Ortega.

- 'Un gros kif' -

Après une année 2017 écourtée par une blessure au pied gauche et un forfait pour les Mondiaux, le recordman de France (12 sec 95) monte donc petit à petit en puissance dans l'optique de l'Euro où il jouera à n'en pas douter un podium. Et dire qu'il aurait sans doute pu aller encore plus vite s'il n'avait pas manifesté sa joie bien avant de franchir la ligne d'arrivée.

"Je perds deux ou trois centièmes en levant les bras mais je m'en fous, j'ai vraiment pris un gros kif, c'était énorme, a-t-il savouré. C'est une course individuelle mais on court aussi pour les Bleus, dès l'échauffement en voyant l'écran géant qui diffusait les courses, j'étais dans l'ambiance. J'ai fait un pas en avant et je suis lancé pour Berlin."

Pour Floria Gueï, la 2e place sur 400 m (51 sec 84) est également encourageante mais la championne d'Europe de la distance en 2014 reste encore très loin dans le bilan continental pour espérer quelque chose à Berlin.

Confrontée à une belle adversité à la perche avec la Britannique Holly Bradshaw (4,75 m) et l'Américaine Katie Nageotte (4,68 m), Ninon Guillon-Romarin peut elle aussi avoir le sourire. Une semaine après avoir battu son record de France (4,73 m), l'athlète de Cergy-Pontoise a fini 3e (4,68 m) après avoir essayé en vain d'améliorer son saut de référence.

- 'Hyper encourageant' -

"Je suis contente d'avoir fait une barre haute dans un grand événement et retenter de nouveau le record de France (3 essais à 4,75 m, ndlr) sans beaucoup de fraîcheur, c'est hyper encourageant pour la suite, a-t-elle déclaré. Je pense que c'est faisable dès les prochaines compétitions, le week-end prochain à Monaco et évidemment à Berlin. Le concours est allé très vite, on n'était que 8. J'ai réussi à m'adapter de ce côté-là et je me suis confrontée à des filles de haut niveau."

Même satisfecit de la part d'Alexandra Tavernier, autre sérieuse chance de podium à l'Euro. La médaillée de bronze aux Mondiaux 2015 au marteau a pris la 3e place (73,38 m) d'un concours remporté logiquement par la double championne olympique et triple championne du monde polonaise Anita Wlodarczyk avec la meilleure performance de l'année à la clé (78,74 m), mais encore loin de son record du monde (82,98 m).

"C'est une très belle compétition, l'écrin est superbe, ça donne de l'importance et de la valeur au résultat", a relevé Tavernier.

Le manque de vedettes internationales a toutefois amoindri la valeur de certaines épreuves, permettant par la même occasion à certains Français de briller à l'image des quatre autres 3e places récoltées par Aurélie Chaboudez sur 400 m haies, par le relais 4x400 m dames, par Kevin Luron au triple saut et Lolassonn Djouhan au disque.

kn/cd