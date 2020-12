Athlétisme: Pour Kevin Mayer, la route de Tokyo passe par La Réunion

Kevin Mayer va tenter d'obtenir vendredi et samedi sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août 2021) lors d'un décathlon monté spécialement pour l'occasion à La Réunion. Un défi largement à la portée du recordman du monde, même s'il n'est plus allé au bout des dix épreuves depuis deux ans.

La barre est fixée à 8350 points pour Mayer, obligé d'en passer par les minima pour s'ouvrir les portes des JO après son abandon sur blessure aux Mondiaux de Doha en 2019.

Désireux de se débarrasser au plus vite de ce poids pour tracer tranquillement sa route vers le Japon, Mayer (28 ans) est lui-même à l'origine de cette compétition, qui se disputera à huis-clos, Covid-19 oblige.

La fenêtre de qualification étant ouverte à partir du 1er décembre, il fallait très vite trouver un lieu propice à la pratique de l'athlétisme à cette période de l'année et La Réunion, qui accueille régulièrement des stages de l'équipe de France en hiver, s'est rapidement imposée.

Sollicitée par la "Team Mayer" et la Fédération française, la Ligue réunionnaise a ainsi accepté de transformer son meeting annuel en un rendez-vous uniquement consacré aux "combinards" pour permettre à Mayer de valider son ticket olympique.

"Cela fait un moment que l'on réfléchissait à un décathlon et quand on a vu que dès décembre on pouvait se qualifier pour les Jeux, on s'est demandé où on pourrait le faire et La Réunion semblait tout simplement logique, pour les infrastructures, le temps, et parce que l'on aime y faire de l'athlé", a déclaré mercredi le champion du monde 2017, qui a débarqué sur place il y a trois semaines pour se préparer.

- "L'attente est longue" -

La tâche n'a a priori rien d'insurmontable pour celui qui avait marqué l'histoire en cumulant 9126 points, le 16 septembre 2018 à Talence. Mais il y aura forcément une petite pointe d'interrogation, Mayer n'ayant plus terminé un décathlon depuis cet exploit.

"J'ai très hâte d'y être, mais il y a beaucoup d'appréhension aussi. L'attente est longue", a-t-il avoué.

Malgré les incertitudes, il y a tout de même un indicateur plutôt prometteur: pour cet éternel perfectionniste, quand la pression commence à pointer le bout de son nez, c'est assez bon signe.

"Quand je commence à être très stressé, c'est que c'est bon, a-t-il expliqué. C'est monté au fur et à mesure et ça monte toujours. Ce sont des moments pas agréables, mais qui mènent à de grosses performances. Donc j'imagine que ce sera le cas. J'aime ces moments où je commence à sentir mon corps en ébullition."

Mais pas question pour autant de penser à un éventuel record du monde. Le but sera avant tout d'assurer le résultat.

- L'inconnue de la perche -

"Dans les sauts et les lancers, ce sera au feeling. Je ne veux absolument pas me blesser, parce que l'objectif, ce sont les Jeux. Donc si je dois gérer ce décathlon parce que je sens que je n'ai pas les +pattes+ pour faire un énorme décathlon ou que je sens une petite gêne, je n'hésiterai pas, c'est sûr", a-t-il prévenu.

Mayer va aussi pouvoir tester les premiers effets de la nouvelle organisation mise en place autour de lui depuis qu'il s'est séparé en juin de son entraîneur Bertrand Valcin. Désormais exclusivement épaulé par deux fidèles, Jérôme Simian pour la préparation physique et Alexandre Bonacorsi, un ami d'enfance chargé de la vidéo et de la récolte de "data" (données), Mayer a opté pour un schéma novateur.

Il sera notamment guetté à la perche, l'un de ses points forts habituels mais devenue source d'angoisse, le Français étant victime depuis plusieurs semaines de la peur de piquer, maladie récurrente des perchistes.

"On ne se fait pas plus de soucis que ça au final, assure Alexandre Bonacorsi. C'est perturbant parce que ça a été compliqué parfois à l'entraînement, mais l'adrénaline et l'enjeu doivent permettre à Kevin de sauter et de bien sauter à la perche".

"Il n'y a pas de raison d'être inquiet. Mais c'est un décathlon et dix raisons de se faire du souci", rappelle-t-il.