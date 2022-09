Athlétisme: première défaite en 2022 pour Duplantis à la perche à Bruxelles

Le phénomène du saut à la perche Armand Duplantis a connu sa première défaite en 2022, la première aussi depuis un an, au meeting de Ligue de diamant de Bruxelles vendredi, en échouant à trois reprises à 5,91 m.

Duplantis (22 ans) connaissait jusque-là une année parfaite, avec 17 victoires en autant de concours, dont 14 au-dessus des six mètres, trois records du monde, plus de l'or mondial et européen.

La belle mécanique suédoise s'est subitement enrayée vendredi soir et "Mondo" a plafonné à 5,81 m, quand le Philippin Ernest John Obiena a lui franchi 5,91 m à son troisième et dernier essai. De quoi reléguer le perchiste scandinave à une inhabituelle deuxième place.

Il s'agit de sa première défaite depuis un peu plus d'un an, après vingt concours remportés d'affilée. La dernière en date remontait au 26 août 2021 à Lausanne (Suisse).

"C'est sûr que je n'ai pas sauté comme j'aurais aimé. Je suis sûr que j'aurais pu sauter plus haut. Je suis humain et je fais des erreurs, j'en ai fait aujourd'hui, c'est certain", a concédé le champion olympique et du monde.

"Je n'ai pas trouvé le bon rythme sur la piste d'élan. J'avais la tête ailleurs. Ca arrive parfois. Ce n'est pas facile. Vous devez être dans un angle précis et avoir de la vitesse pour décoller et je n'ai pas réussi aujourd'hui", a-t-il ajouté avant de se projeter vers son prochain meeting, dans une semaine.

"A Zurich, je vais essayer de revenir un peu plus fort. Je veux terminer l'année sur une bonne note", a-t-il conclu.