Athlétisme: Renaud Lavillenie, blessé au mollet droit, forfait pour l'Euro en salle

Le perchiste français Renaud Lavillenie, blessé au mollet droit, a déclaré forfait pour les Championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Torun (Pologne), a annoncé vendredi la Fédération française (FFA).

Le champion olympique 2012, dont le duel avec le recordman du monde Armand Duplantis (6,18 m) devait constituer l'un des temps forts de cet Euro, devait entrer en lice samedi lors des qualifications du concours de la perche.

"Lors de ma dernière séance d'entraînement ce matin, j'ai ressenti une douleur vive au mollet droit sur un exercice classique, a expliqué le Français (34 ans) cité dans le communiqué publié par la FFA. J'ai dans la foulée passé du temps avec le kiné et je me suis donné le temps de la journée pour voir l'évolution. Mais ce soir, l'évolution n'est pas assez significative et je ne veux pas aggraver la blessure pour risquer de compromettre les JO (de Tokyo) cet été."

"C'est une décision très difficile pour moi car je suis un compétiteur mais avec le bel hiver que j'ai fait, je ne veux pas tout perdre pour la saison estivale", a-t-il ajouté.

Ce forfait est un énorme coup dur pour l'équipe de France qui perd ainsi l'une de ses grandes chances de médaille, voire de titre. Lavillenie était en effet revenu à son meilleur niveau depuis le début de l'année en enchaînant deux sauts à plus de 6 m (6,02 m le 31 janvier à Tourcoing, 6,06 m le 27 février à Aubière). Il n'avait plus dépassé cette barre symbolique depuis mars 2016.

En l'absence de Lavillenie, le prodige suédois Armand Duplantis (21 ans) est désormais le grandissime favori du concours de la perche dont la finale est programmée dimanche.

Le champion d'Europe 2018 possède la meilleure performance de 2021 avec un saut à 6,10 m réussi le 24 février dernier à Belgrade (Serbie).