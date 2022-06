Athlétisme: Robert champion de France devant Tual et Bosse sur 800 m

Le Toulousain Benjamin Robert (1:48.58), en grande forme, a dominé Gabriel Tual (1:48.89) et Pierre-Ambroise Bosse (1:49.17) en finale du 800 m des Championnats de France d'athlétisme à Caen samedi.

Vainqueur de la Ligue de diamant de Paris la semaine dernière, Robert a de nouveau fait parler son finish pour distancer ses deux concurrents qui devraient l'accompagner dans trois semaines aux Championnats du monde de Eugene (15-24 juillet), après avoir tous les trois participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 (Tual 7e, Bosse demi-finaliste, Robert éliminé en séries).

"Les expériences de l'an dernier me servent aujourd'hui. Je me sens plus fort, j'ai travaillé dur, tous les jours. J'ai pu me ressaisir après mon élimination en séries des JO l'an passé, a commenté Robert (24 ans) à la suite de son troisième titre consécutif. J'essaierai d'aller en finale aux Mondiaux et après tout sera possible, il n'y aura pas de favoris."

"Cette densité c'est une fierté", a-t-il ajouté, alors que les trois feront figure d'outsiders au rendez-vous américain sur l'incertain double tour de piste.

"Ils (Robert et Tual) ont réveillé ma bestialité. Aujourd'hui on a une véritable armada française", a apprécié l'expérimenté Pierre-Ambroise Bosse (30 ans), champion du monde 2017 de retour au premier plan.