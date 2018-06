Athlétisme: six mois de suspension ferme pour Giscard Samba

Giscard Samba n'a pas été épargné: l'entraîneur des deux hurdleurs français Dimitri Bascou et Aurel Manga, accusé de viol par une ancienne athlète de son groupe, a été suspendu un an dont six mois ferme par la Fédération française d'athlétisme (FFA).

Samba, qui fait l'objet d'une enquête du parquet de Créteil pour "viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel", est interdit de terrain et d'entraînement par la FFA, a-t-on appris de source proche du dossier, une information confirmée dans la foulée par la Fédération auprès de l'AFP.

Samba, âgé de 41 ans et coach notamment de Bascou, médaillé de bronze aux JO 2016 sur 110 m haies, et de Manga, 3e des Mondiaux indoor sur 60 m haies en mars, est accusé par une ses anciennes sprinteuses, aujourd'hui âgée de 21 ans et souhaitant rester anonyme, de faits qui se seraient déroulés entre "avril et juillet 2016", selon le parquet. La police judiciaire du Val-de-Marne est chargée d'éclaircir l'affaire.

La commission de discipline de la FFA a précisé que la sanction ne concerne pas les accusations de "viol, attouchement et harcèlement sexuel" compte tenu de la procédure judiciaire en cours et "pourra être à nouveau saisie sur ces faits", a-t-on appris de source proche du dossier.

Elle s'est uniquement basée sur le "comportement inadapté" de Giscard Samba à l'égard de la plaignante, "dépassant la simple relation entraîneur/athlète", évoquant notamment des "allusions sexuelles" et décrivant un coach qui "s’immisce pleinement dans l'intimité de l'athlète sans nécessité liée à l'entrainement".

Le "comportement inapproprié" de Samba est "susceptible d'avoir" sur la plaignante une "influence considérable", compte tenu de sa "notoriété" et du "jeune âge" de la plaignante, "sur le plan personnel et sur le plan professionnel", selon la commission qui dit avoir reçu des témoignages qui "confirment la version" de la victime présumée.

- 'Gourou' -

"C'est une première étape, et une preuve que la Fédération a bien conscience de la gravité des faits" qui sont reprochés à Samba, a réagi auprès de l'AFP l'avocat de la plaignante Me Mehanna Mouhou.

Samba, nommé "technicien de l'année" par la FFA en 2013, était passé devant la commission de discipline de la FFA le 15 mai. Devant le refus de l'instance d'entendre les témoins présentés par son avocat et d'une confrontation entre la plaignante et l'entraîneur, ce dernier avait quitté la séance, se contentant de remettre des documents écrits.

Depuis le début de l'affaire, Samba a toujours été défendu par ses deux athlètes phares, Dimitri Bascou et Aurel Manga. Pascal Martinot-Lagarde et Cindy Billaud, ex-protégés du technicien, s'en sont en revanche largement désolidarisés.

Billaud avait évoqué sur BFM Sport "quatorze ans d'humiliation et de contrainte", alors que Martinot-Lagarde avait décrit Samba comme un "gourou", le "maître d'une secte" et un "illuminé qui vient parler à ses disciples, qui a la parole divine et a toujours raison".

L'affaire Samba avait été révélée par Le Monde en même temps que celle concernant Pascal Machat, ancien responsable national du demi-fond chez les jeunes. Machat est aussi visé par une enquête judiciaire du parquet de Fontainebleau, pour agression sexuelle, après une plainte déposée par l'athlète française Emma Oudiou. Il a été suspendu six mois ferme par la FFA et a fait appel, niant les faits qui lui sont reprochés.

Ces deux affaires ont remis en lumière le problème des violences sexuelles dans le sport et la difficulté pour les victimes à dénoncer ce type de faits. Il s'agissait des premières révélations de ce type dans le milieu sportif français depuis l'affaire Harvey Weinstein, producteur de cinéma américain accusé de multiples agressions sexuelles et viols. Ce scandale a essaimé dans le monde entier et a entraîné de nombreuses autres dénonciations d'agressions sexuelles ou de sexisme masculin dans toutes les sphères des sociétés.