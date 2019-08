Athlétisme: un plateau de choix au meeting de Ligue de diamant de Paris

La nouvelle star US Noah Lyles et la championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson sur le sprint, un combat pour les 18 m en triple saut ainsi que la plupart des étoiles françaises tenteront d'illuminer la nouvelle piste du stade Charléty samedi pour le meeting de Ligue de diamant de Paris, à un mois des Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre).

- 200 m hommes: Lyles découvre Paris -

Le jeune américain Noah Lyles (22 ans) est entré dans une nouvelle dimension en claquant un chrono monumental (19 sec 50) sur 200 m le 5 juillet à Lausanne, devenant le 4e coureur le plus rapide de l'histoire sur la distance. Face au champion du monde en titre turc Ramil Guliyev et au Nigérian Divine Oduduru, Lyles court pour la première fois à Paris et entre dans la dernière ligne droite de sa saison qui doit théoriquement le mener au titre mondial à Doha, la première grande compétition internationale de sa carrière. Le Français Christophe Lemaitre espère profiter de cette course de très haut niveau pour réaliser enfin les minima demandés par l'IAAF (20.40) pour arracher son billet pour le Qatar sur le plan individuel.

- 100 m femmes: Thompson pour impressionner -

Après une saison 2018 moyenne, la championne olympique Elaine Thompson est revenue en trombe avec son titre aux Championnats de Jamaïque en 10 sec 73 en juin. Une victoire face à la double médaillée mondiale néerlandaise Dafne Schippers et à la vice-championne du monde ivoirienne Marie-Josée Ta Lou renforcerait son statut de favorite avant les Mondiaux.

- Triple saut hommes: composer le 18 -

Un duel devrait se dessiner proche de la barrière mythique des 18 m entre Christian Taylor, champion olympique et champion du monde en titre, et son dauphin sur ces deux évènements Will Claye. Taylor rêve d'entrer définitivement dans l'histoire de son sport en battant le record du monde du Britannique Jonathan Edwards (18,29 m en 1995). Mais cette année c'est Claye qui a brillé en devenant le 3e performeur de l'histoire (18,14 m). Les deux Américains seront notamment accompagnés de leur compatriote Omar Craddock (17,68 m cette saison) et de la valeur montante de la discipline, le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango (17,50 m en 2019).

- 110 m haies: répétition grandeur nature pour PML -

Sans le roi de la spécialité, le Jamaïcain Omar McLeod, mais avec le jeune Américain Grant Holloway (21 ans), meilleur performeur de la saison (12 sec 98), le Russe Sergei Shubenkov, champion du monde 2015, et l'Espagnol Orlando Ortega, 2e des JO-2016, Pascal Martinot-Lagarde aura droit à Charléty à une sorte de répétition générale des Mondiaux. Cela tombe bien pour PML, bloqué à 13 sec 34 en 2019 et qui aimerait bien descendre un peu ses chronos pour se rendre au Qatar l'esprit libéré.

- Ultimes réglages pour Lavillenie, Bosse et Mayer -

Renaud Lavillenie, Pierre-Ambroise Bosse et Kevin Mayer ont déjà leurs tickets en poche pour les Mondiaux mais ils ont besoin de se rassurer avant le grand rendez-vous de la saison. Le détenteur du record du monde du saut à la perche (6,16 m) observe pour l'instant de loin la bataille en haute altitude que se livrent Sam Kendricks, Piotr Lisek et le prodige Armand Duplantis, les seuls à avoir voltigé au-dessus des 6 mètres cette année. Lisek et Duplantis ne seront pas à Charléty mais Lavillenie, qui s'attaquera à Doha au seul titre manquant à son immense palmarès, aimerait aller plus haut que les 5,85 m effacés le 28 juillet aux Championnats de France, histoire de booster son moral.

C'est un 800 m guère relevé qui attend Bosse, seulement 42e performeur de la saison (1 min 45 sec 43). Mais le champion du monde, qui n'a disputé que 3 courses en 2019, a surtout besoin de courir.

Mayer s'est lui mué en organisateur pour monter un triathlon avec les "combinards" (poids, longueur, 110 m haies). Une nouveauté que le champion du monde du décathlon souhaiterait voir pérennisée à l'avenir sur le circuit de la Ligue de diamant.