Athlétisme: une première liste avec Bosse et Gueï, pas Vicaut ni Diniz

La Fédération française d'athlétisme a dévoilé mardi une première liste des Bleus sélectionnés pour les championnats d'Europe de Berlin (6-12 août), où ne figurent ni le sprinter Jimmy Vicaut, blessé, ni le marcheur Yohann Diniz, forfait.

Vicaut, co-détenteur du record d'Europe (9.86), devrait toutefois figurer dans la liste finale, dont la date butoir est fixée au 24 juillet.

C'est fini en revanche pour deux autres figures de l'athlétisme français puisque le sprinter Christophe Lemaître et le marcheur Yohann Diniz ont d'ores et déjà déclaré jeté l'éponge pour Berlin, respectivement en raison d'une déchirure musculaire et d'une fracture de fatigue au niveau du bassin.

Aurel Manga et Dimitri Bascou, deux spécialistes du 110 m haies blessés, sont dans la salle d'attente après avoir raté les championnats de France sur blessure.

Tous frais sacrés champions de France, Marvin René (100 m), Floria Gueï (400 m), Esther Turpin (heptathlon), Pierre-Ambroise Bosse (800 m), Mahiedine Mekhissi (3000 m steeple) ou Pascal Martinot-Lagarde (110 m haies) sont bien de la partie.

Cette liste, explique la FFA, tient particulièrement compte des résultats obtenus par les athlètes lors des championnats de France d'Albi (6-8 juillet). Elle sera complétée le 17 juillet avec, notamment, les noms des relayeurs des 4x100 m et 4x400 m, avant la publication de la liste définitive le 24 juillet.

DAMES

Orphée Neola (100 m), Orlann Ombissa-Dzangue (100 m), Carolle Zahi (100 m), Floria Gueï (400 m), Cynthia Anais (800 m), Renelle Lamote (800 m), Sophie Duarte (1000 m), Clémence Calvin (marathon), Ophelie Claude-Boxberger (3000 m steeple), Emma Oudiou (3000 m steeple), Ninon Guillon-Romarin (perche), Marion Lotout (perche), Jeanine Assani Issouf (triple saut), Rouguy Diallo (triple saut), Alexandra Tavernier (marteau), Alexie Alais (javelot), Esther Turpin (heptathlon), Lucie Champalou (50 km marche)

MESSIEURS

Marvin René (100 m), Pierre-Ambroise Bosse (800 m), Alexis Miellet (1500 m), Morhad Amdouni (5000 m, 10000 m), Florian Carvalho (5000 m, 10000 m), Mahiedine Mekhissi (5000 m, 3000 m steeple), François Barrier (10000 m), Hassan Chahdi (marathon), Yohan Durand (marathon), Jean-Damascene Habarurema (marathon), Benjamin Malaty (marathon), Abdellatif Meftah (marathon), Pascal Martinot-Lagarde (110 m haies), Ludvy Vaillant (400 m haies), Djilali Bedrani (3000 m steeple), Yoann Kowal (3000 m steeple), Axel Chapelle (perche), Renaud Lavillenie (perche), Kafetien Gomis (longueur), Harold Correa (triple saut), Lolassonn Djouhan (disque), Quentin Bigot (marteau), Ruben Gado (décathlon), Kevin Mayer (décathlon), Gabriel Bordier (20 km marche), Kevin Campion (20 km marche)