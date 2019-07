Athlétisme: Vicaut, il est temps d'accélérer

Après un début de saison en demi-teinte, Jimmy Vicaut espère mettre le pied sur l'accélérateur, mardi lors de la réunion de Marseille, pour ne pas trop se laisser décrocher par les cadors US du 100 m, déjà bien affûtés à moins de trois mois des Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre.

Sur les terres de son club du SCO Ste Marguerite, le Français cherche très clairement un temps de référence, histoire de calmer sa propre impatience et poursuivre la suite de sa préparation pour les Championnats du monde l'esprit serein.

"L'idéal ce serait de faire les minima (10.06, ndlr) en série pour se faire plaisir après. Cela me soulagerait", lâche le sprinteur de 27 ans.

Il faut dire que question chrono, le co-détenteur du record d'Europe (9.86) n'a pas particulièrement brillé en 2019. Le 3 juin à Prague, il a effectué sa plus lente rentrée depuis 2012 en prenant la deuxième place du 100 m en 10 sec 07 derrière l'Ivoirien Arthur Cissé (10.01) avant une deuxième sortie, le 10 juin à Cergy-Pontoise (10.23 en série, 10.25 en finale), encore moins enthousiasmante.

"J'ai pris cher dans mon ego", affirme même le natif de Bondy.

Un constat sans concession que nuance toutefois son entraîneur Dimitri Demonière, qui a adapté le programme de son poulain en cette année pas comme les autres, avec des Mondiaux organisés très tardivement pour éviter les grosses chaleurs estivales au Qatar.

- Patience -

"Je le trouve bien mais je fais en sorte de retarder son pic de forme, a expliqué le technicien à l'AFP. La saison est longue. On prend le temps de bien construire pour être prêt aux Championnats du monde. Donc on n'est ni en retard, ni en avance, on est dans le schéma que l'on prévoyait. Maintenant, il faut monter crescendo jusqu'aux Championnats de France (26-28 juillet à Saint-Etienne, ndlr) même si le chrono n'est pas pour le moment une priorité ou un impératif."

Apprendre la patience et ne pas être en forme trop tôt: c'est le plan souhaité par son entraîneur, auquel Vicaut dit adhérer "les yeux fermés".

"D'habitude, je monte en puissance jusqu'aux Championnats de France et après je ne suis pas ouf. Donc là, Dimitri fait tout pour me retenir. Il me fait faire de grosses séances pour ne pas aller vite tout de suite. Il fait tout pour me freiner. Le but c'est d'être prêt pour Doha. On lâchera les chevaux mi-septembre", dit-il.

Le souci c'est que la concurrence a déjà pris une sacrée avance, à l'image de l'armada américaine, qui monopolise trois des quatre premières places au bilan de l'année (Christian Coleman 9.81, Noah Lyles 9.86, Justin Gatlin, 9.87). Malgré la volonté de son coach de ne rien précipiter, le naturel du sprinteur prend vite le dessus et Vicaut sent bien la nécessité, voire l'urgence, de sortir enfin un gros chrono et se mêler à la bagarre avec les cadors.

"J'ai hâte d'en découdre. Je veux poser une perf quand même, c'est important pour moi, pour être avec eux", reconnait ainsi le vice-champion d'Europe 2012, si souvent malheureux en grands championnats. Dès mardi à Marseille?