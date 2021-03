ATP 250 de Marseille: Herbert et Rinderknech en quarts, Pouille battu

Pierre-Hugues Herbert et Arthur Rinderknech, respectivement 93e et 138e mondiaux, se sont qualifiés jeudi pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Marseille alors que Lucas Pouille (81e) a été éliminé par l'un des favoris de la compétition, le Grec Stefanos Tsitsipas (5e).

Herbert, qui n'avait plus atteint les quarts sur le principal circuit de l'ATP depuis Montpellier en février 2020, a battu 6-3, 6-4 le Britannique Cameron Norrie (63e).

Au premier tour, il avait écarté un grand nom du tennis, le Japonais Kei Nishikori (40e). Mais l'ex N.4 mondial, opéré du coude en octobre 2019 et en décembre dernier, également blessé à l'épaule en 2020, ne disputait que son huitième tournoi en un an et demi. Et il n'a pas retrouvé le niveau qui fit de lui un pensionnaire du Top 10 mondial avant ses déboires physiques.

Herbert ne partira pas favori vendredi contre Tsitsipas, qui s'est facilement défait de Lucas Pouille (6-2, 6-3) en un peu plus d'une heure de jeu jeudi soir.

Le Français Arthur Rinderknech s'est de son côté imposé en trois sets face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (52e) sur le score de 3-6, 6-1, 6-2. Il retrouvera en quarts Ugo Humbert (31e), qui avait dominé mercredi Jo-Wilfried Tsonga 6-3, 6-4, tenu éloigné des courts par des blessures pendant un an. Le match Humbert-Rinderknech garantit la présence d'un Français en demies.

Dans le haut du tableau, le numéro 3 mondial, Daniil Medvedev, l'a emporté sans inquiétude (6-2, 6-4) jeudi face au Bulgare Egor Gerasimov (76e). Il rencontrera en quarts l'Italien Jannik Sinner (34e), aisément vainqueur mercredi (6-4, 6-1) du tricolore Hugo Gaston (166e).