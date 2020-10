ATP: Alexander Zverev remporte le tournoi de Cologne

L'Allemand Alexander Zverev a remporté dimanche à huis clos le premier des deux tournois ATP programmés à Cologne en octobre, en battant en finale le Canadien Félix Auger-Aliassime 6-3, 6-3.

A 23 ans, le numéro 7 mondial accroche un douzième tournoi à son palmarès, alors que le jeune prodige canadien de 20 ans échoue pour la sixième fois dans une finale.

Les deux hommes ont livré une bataille de très haute tenue. Auger-Aliassime est resté dans le match jusqu'au bout, mais Zverev a fait parler son expérience.

Le numéro un allemand sera de nouveau tête de série N.1 pour le deuxième tournoi de Cologne, qui débute lundi et offre encore un beau plateau, avec notamment le demi-finaliste de Roland-Garros, l'Argentin Diego Schwartzman (N.8) et le Canadien Denis Shapovalov (N.12).

"Je me réjouis de cette deuxième semaine, ça me fait vraiment envie", a déclaré Zverev après sa victoire: "je vais récupérer un peu et ensuite, ça repart".

Zverev a pris le service d'Auger-Aliassime dès le premier jeu, et n'a plus rien lâché jusqu'à la balle de premier set, remporté 6-3.

L'Allemand a refait le break dans le 6e jeu de la deuxième manche, lorsque son jeune adversaire a commis une double faute, lui offrant deux balles de jeu.

Le bras de Zverev n'a pas tremblé: 4-2. Il a ensuite déroulé jusqu'à la balle de match, gagnée après 1h20 de jeu.

Pour conserver une certaine ambiance dans le huis clos de l'immense Lanxess Arena, les organisateurs du tournoi avaient invité un groupe musical à jouer en live pendant les pauses. L'innovation a plutôt bien été accueillie par les joueurs.