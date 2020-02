ATP: Nadal victorieux pour son retour, Kyrgios abandonne à Acapulco

L'Espagnol Rafael Nadal, N.2 mondial, a aisément battu mardi son compatriote Pablo Andujar (6-3, 6-2) au premier tour du tournoi d'Acapulco, pour son premier match depuis l'Open d'Australie. Le lauréat 2019, l'Australien Nick Kyrgios a lui abandonné.

"Le plus important, quand on passe du temps sans jouer, c'est de gagner. J'avais besoin d'un match comme celui d'aujourd'hui (mardi) pour entrer dans le rythme et prendre un peu de confiance", a dit le Majorquin à l'issue de la rencontre.

Breaké d'entrée, Nadal s'est a immédiatement remis les pendules à l'heure pour rapidement mener 5-2 et pousser son "ami" Andujar (54e) à sauver trois balles de set avant de s'incliner sur le service du Majorquin. Il a ensuite déroulé au second set.

Nadal pourrait retrouver son rang de numéro un mondial cette semaine s'il triomphe à Acapulco et si son rival Novak Djokovic ne parvient pas à atteindre les demi-finales à Dubaï.

L'Espagnol avait cédé la première place mondiale au Serbe après l'Open d'Australie où le +Djoker+ avait décroché un huitième titre record.

Mercredi au second tour, Nadal affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic (50e) qui avait dominé lundi l’Australien Alex de Minaur (25e) 3-6, 6-4, 6-3. La tête de série N.2, l'Allemand Alexander Zverev (7e) retrouvera lui le qualifié américain Tommy Paul (66e) après s'être débarrassé du qualifié Taïwanais Jason Jung (119e) 7-6 (8-6), 6-1.

Battu l'an passé par Kyrgios (23e) au terme d'un match houleux, Nadal ne retrouvera pas sur sa route le bouillant australien qui a abandonné face au Français Ugo Humbert (43e) après avoir perdu la 1re manche 6 à 3.

Chez les dames, la tête de série N.1, Sloane Stephens (35e mondiale), a été surprise par la mexicaine Renata Zarazúa, 22 ans, 270e au classement WTA, survoltée devant son public 6-4, 6-2. Disparition d'entrée également pour Venus Williams (64e), battue par la Slovène Kaja Juvan (125e) 4-6, 7-6 (7/4), 6-2.

Résultats du 1er tour

Messieurs:

Rafael Nadal (ESP/N.1) bat Pablo Andújar (ESP) 6-3, 6-2

Soonwoo Kwon (KOR) bat Taro Daniel (JPN) 6-2, 2-6, 6-3

Dušan Lajovic (SRB/N.8) bat Steve Johnson (USA) 6-7 (5/7), 6-4, 6-3

Pedro Martínez (ESP) bat Radu Albot (MDA) 6-3, 6-2

Grigor Dimitrov (BUL/N.7) bat Damir Džumhur (BIH) 6-3, 6-3

Ugo Humbert (FRA) bat Nick Kyrgios (AUS/N.6) 6-3, 0-0 (abandon)

Taylor Fritz (USA) bat John Millman (AUS) 7-5, 3-6, 6-1

Félix Auger-Aliassime (CAN/N.4) bat Alex Bolt (AUS) 6-3, 7-6 (7/5)

John Isner (USA/N.5) bat Mischa Zverev (GER) 6-3, 7-6 (7/4)

Alexander Zverev (GER/N.2) bat Jason Jung (TPE) 7-6 (8/6), 6-1

Dames:

Renata Zarazúa (MEX) bat Sloane Stephens (USA/N.1) 6-4, 6-2

Katie Volynets (USA) bat Shelby Rogers (USA) 6-2, 7-6 (7/5)

Kaja Juvan (SLO) bat Venus Williams (USA/N.5) 4-6, 7-6 (7/4), 6-2

Leylah Fernandez (CAN) bat Nina Stojanovic (SRB) 6-4, 6-1

Caroline Dolehide (USA) bat Usue Arconada (USA) 6-2, 6-2

Christina McHale (USA) bat Lauren Davis (USA/N.4) 6-2, 1-6, 6-4

Lin Zhu (CHN/N.6) bat Katarina Zavatska (UKR) 7-6 (7/2), 6-2

Katie Boulter (GBR) bat Francesca Di Lorenzo (USA) 2-6, 6-3, 6-2

Sara Errani (ITA) bat Sara Sorribes (ESP) 7-5, 6-4

FIN DES RESULTATS