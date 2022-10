ATP: Rublev vainqueur facile devant Korda de la première édition du tournoi de Gijon

Andrey Rublev, 9e mondial, s'est imposé en finale de la première édition du tournoi ATP 250 de Gijon en Espagne en battant facilement l'Américain Sebastian Korda, 47e, 6-2, 6-3 en 1h17 de jeu dimanche.

Avec cette victoire, le Russe de 24 ans, victorieux de l'Autrichien Dominic Thiem 6-4, 6-4 en demi-finale et qui était tête de série N.1 du tournoi disputé dans la cité portuaire des Asturies, remporte sa quatrième finale de l'année après avoir été titré à Marseille, Dubaï et Belgrade.

Il rejoint ainsi l'Espagnol Rafael Nadal et le Serbe Novak Djokovic titrés quatre fois eux aussi cette saison. Seul l'Espagnol Carlos Alcaraz, N.1 mondial, a fait mieux (5). Il s'agit du douzième titre de la carrière du natif de Moscou.

Il s'agissait en revanche de la première finale en 2022 pour le fils de l'ancien N.2 mondial Tchèque Petr Korda, qui avait éliminé le Français Arthur Rinderknech, 56e, 7-6, 6-3 la veille.

Jamais vraiment menaçant, moins agressif, moins entreprenant et auteur de plus de fautes que son adversaire, le jeune Américain de 22 ans a perdu son service à 3-1 pour laisser filer le premier set sur son service.

La seconde manche s'est déroulée plus ou moins comme la première même s'il a fallu 4 balles de match à Rublev pour conclure et gagner la rencontre sur peut-être le plus beau point du match.