ATP: Tsonga et Humbert chutent d'entrée à Rotterdam

Jo-Wilfried Tsonga et Ugo Humbert se sont inclinés dès leur entrée en lice au tournoi ATP 500 de Rotterdam, le premier non sans avoir opposé une solide résistance au Polonais Hubert Hurkacz, le second débordé par Cameron Norrie.

Face au jeune Polonais de 25 ans, classé tête de série N.4, Tsonga, retombé à la 247e place au classement mondial, s'est incliné 6-4, 7-6 (9/7).

Vainqueur à Rotterdam en 2017 et finaliste en 2011, Tsonga, 36 ans, a fait honneur à l'invitation des organisateurs en obtenant deux balles de set dans le tie-break, à 6-5 puis à 7-6.

"Jo est un formidable joueur et un formidable compétiteur", a commenté Hurkacz lors de l'interview d'après-match donnée sur le court.

"Il a élevé son jeu à un niveau vraiment haut et c'était vraiment un match difficile pour moi. Il est sans conteste de retour", a ajouté le Polonais, cité sur le site de l'ATP.

Les deux hommes ne s'étaient encore jamais affrontés sur le circuit ATP. Au deuxième tour, Hurkacz sera opposé au vainqueur du match entre l'Italien Lorenzo Musetti et le Suédois Mikael Ymer.

Programmé dans la soirée, Ugo Humbert, 23 ans, a été débordé par le Britannique Cameron Norrie, tête de série N.6, 6-2, 6-4.

Entré bille en tête sur le court, le Britannique s'est rapidement détaché 4-0 avant de boucler la première manche.

Dans la deuxième manche, le Français, 41e joueur mondial, a pris les devants, prenant le service de son adversaire pour mener 4-1. Mais Norrie a renversé le set et bouclé le match en 1 heure 22 minutes. Au deuxième tour, il croisera le Russe Karen Khachanov ou l'Australien Alexei Popyrin.

