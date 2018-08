Attaque au couteau près de Paris: deux victimes et l'assaillant sont décédés, le groupe EI revendique

Un homme armé d'un couteau a tué deux personnes et blessé grièvement un autre ce jeudi à Trappes (Yvelines), près de Paris. Il est lui même décédé.

Après les faits, l'assaillant s'etait retranché dans un pavillon, nécessitant l'intervention des forces du Raid qui l'ont maîtrisé.

Alors que les autorités tentaient de déterminer si cette attaque pourrait être considérée comme terroriste, le groupe Etat Islamique a revendiqué l'opération.

Située à 30 km à l'ouest de Paris, Trappes est une ville pauvre au milieu du riche département des Yvelines. La moitié de ses 30.000 habitants a moins de 25 ans et le taux de chômage y approche des 20%.

Le gouvernement a placé la ville sur la liste des trente quartiers de "reconquête républicaine" impliquant des moyens et des effectifs supplémentaires pour la police.