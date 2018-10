Attaque dans un collège en Crimée: le bilan monte à 17 morts, plus de 40 blessés

Au moins 17 personnes, dont une majorité d'adolescents, ont été tués et plus de 40 dans un collège technique de Crimée, ont annoncé les autorités locales.

Les élèves tués dans l'attaque d'un collège technique en Crimée l'ont été par balles, a annoncé mercredi le Comité d'enquête russe, qui avait jusqu'à présent seulement évoqué l'explosion d'un "engin non identifié".

"Actuellement, il est fait état de 17 morts. L'examen préliminaire des corps démontre qu'ils ont été tués par balles", a précisé dans un communiqué cet organisme chargé des principales affaires criminelles en Russie. Les images de vidéosurveillance ont montré "un jeune homme armé d'un fusil arrivant dans l'établissement" et son corps avec "des blessures par balles" a été retrouvé sur place, poursuit le communiqué, sans préciser s'il faisait partie du bilan de 18 morts précédemment annoncé.

"C'est une tragédie colossale: 18 personnes sont mortes, plus de 40 blessées", a annoncé à la télévision le dirigeant de la Crimée, Sergueï Aksionov. Un précédent bilan faisait état de 13 morts.