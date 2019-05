Attaque de Lyon: le suspect activement recherché, aucune revendication pour l'instant

Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, en charge de l'enquête sur l'attaque au colis piégé de Lyon, a annoncé samedi que "tous les moyens" avaient été déployés pour "interpeller rapidement" le suspect en fuite.

"Tous les moyens sont actuellement mis en oeuvre pour parvenir rapidement à l'identification et à l'interpellation de l'auteur des faits", a annoncé M. Heitz devant la presse à Lyon, précisant que "de nouvelles photographies de l'individu" allaient "être très prochainement diffusées".

"Un premier appel à témoins a été lancé hier soir (...) et les témoignages reçus sont en cours d'exploitation", ils "sont au nombre de plusieurs dizaines", a-t-il précisé.

"A l'instant où je vous parle, cet acte n'a donné lieu à aucune revendication", a ajouté le procureur, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue peu après midi au palais de justice de Lyon.

L'enquête mobilise "90 enquêteurs et 30 techniciens de la police technique et scientifique", assistés par "une vingtaine d'enquêteurs des brigades de recherche et d'intervention locales".

La section anti-terroriste du parquet de Paris a été saisie en raison des "circonstance de commission des faits, commis en plein jour dans un lieu particulièrement fréquenté, ainsi que (du) mode opératoire, l'emploi d'un engin explosif permettant d'atteindre un grand nombre de personnes", a encore indiqué M. Heitz.

Sur treize blessés légers vendredi, "onze ont été hospitalisés et ont été pris en charge dans trois hôpitaux" et certaines victimes "doivent subir une intervention chirurgicale, afin d'extraire des éclats".