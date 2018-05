Attaque Ã  Paris : 1 mort, 4 blessÃ©s - Daech revendique

Il est presque 21 heures ce samedi soir à Paris quand, à quelques centaines de mètres de l'opéra Garnier, un homme armé d'un couteau attaque au hasard la foule présente dans ce quartier de bars, restaurants et théâtres, très prisé des touristes et les Parisiens.



Un passant âgé de 29 ans est tué et quatre personnes sont blessées, dont deux gravement. Les blessés sont hors de danger, a indiqué dans la nuit le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Dès l'intervention de la police, l'agresseur s'en est pris directement aux forces de l'ordre, avant d'être neutralisé.

L'assaillant est né en Tchétchénie ; ses parents ont été mis en garde à vue. L'organisation Etat islamique a revendiqué l'attaque. La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie, a annoncé François Molins, le procureur de la République.



En fin de soirée, le Premier ministre Edouard Philippe s'est rendu sur les lieux

pour saluer le travail des policiers : "Je voudrais souligner ce soir l'exceptionnelle qualité et l'exceptionnelle réactivité des forces de police. Moins de neuf minutes après le premier appel à Police Secours, l'assaillant était neutralisé. Cette rapidité dans la réaction, ce calme et cette efficacité ont de toute évidence permis d'éviter un bilan qui aurait été sans quoi beaucoup plus lourd." Le président français a déploré que la France paie "une nouvelle fois le prix du sang", mais il assure qu'elle ne cèderait "pas un pouce aux ennemis de la liberté".



Depuis 2015 les attentats ont fait 245 victimes tuées sur le sol français.