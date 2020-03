Atteint du coronavirus, Tom Hanks invite à suivre les recommandations

L'acteur Tom Hanks et son épouse, placés à l'isolement dans un hôpital australien après avoir été testés positifs au nouveau coronavirus, ont appelé vendredi à suivre les recommandations des spécialistes.

Dans un message envoyé sur les réseaux sociaux, le couple a affirmé vivre cette période "au jour le jour" et remercié "tous ceux qui, ici en Australie, prennent si bien soin de nous".

"Nous avons le Covid-19 et nous sommes placés en isolement, donc nous ne le transmettons à personne d'autre", a assuré la star américaine qui était en Australie pour préparer un tournage.

"Pour certains cela peut dégénérer en une maladie très grave", a rappelé Tom Hanks en accompagnant son message d'une photo sur laquelle le couple apparaît détendu, une casquette de baseball vissée sur la tête.

"Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour nous en sortir en suivant les recommandations des spécialistes et en prenant soin de nous et des autres, non?", a-t-il écrit alors que le président américain Donald Trump est critiqué pour sa gestion de la crise et que certains cèdent à la panique.

"Souvenez-vous, en dépit des événements, personne ne pleure au baseball", a lancé l'acteur, faisant référence à une des répliques du film "Une équipe hors du commun" dans lequel il joue le rôle d'un entraîneur de baseball.

Tom Hanks, âgé comme son épouse de 63 ans, est la première star hollywoodienne qui a annoncé avoir contracté le nouveau coronavirus.

Il a été placé au côté de son épouse à l'isolement dans l'Hôpital universitaire de Gold Coast, une ville située sur le littoral est de l'Australie.

L'acteur était dans le pays pour préparer le tournage d'un film de l'Australien Baz Luhrmann consacré à Elvis Presley et dans lequel il doit incarner l'impresario du "King", le célèbre "colonel" Tom Parker. La production du film a été suspendue.