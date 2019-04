Attentats au Sri Lanka : l'Église catholique, une communauté influente prise pour cible

Le Sri Lanka a été frappé dimanche par une série d'attentats contre des hôtels de luxe et des églises célébrant la messe de Pâques, faisant au moins 200 morts et 400 blessés.



Alors que la police indique qu'un kamikaze a tué trois policiers dans la huitième explosion, huit suspects ont été arrêtés, deux autres ont été tués par les forces de l'ordre. Un couvre-feu est entré en vigueur pour une durée indéterminée dans tout le pays. Cette île d'Asie du Sud, peuplée de 21 millions d'habitants, n'avait pas connu de tels attentats depuis la fin de la guerre civile, il y a dix ans.

François Mabille, spécialiste des réseaux diplomatiques du Vatican

© François Mabille

Dans ce pays à majorité bouddhiste, les chrétiens représentent 7% de la population, les hindouistes 12% et les musulmans 10%. Il n'empêche : l'Église catholique y est très influente, et respectée. François Mabille est universitaire et chercheur au CNRS au sein du Groupe Religions et Laïcités. Il a entre autres dirigé "La longue transition du catholicisme. Gouvernementalité et influence", (Ed. Cygne, 2014).

TV5Monde : Le pape François, en visite au Sri Lanka en 2015, a été accueilli par plus d'un million de personnes. Même chose pour le pape Jean-Paul II en 1995. Comment expliquez-vous une telle influence de l'Église, dans un pays où les catholiques restent très minoritaires ?



François Mabille: La communauté catholique est bien perçue dans le pays. C'est une communauté unificatrice. On trouve des catholiques du coté cingalais, et du coté tamoul. L'Eglise catholique a toujours soutenu les efforts de médiation dans le processus de paix, notamment ceux de la Norvège en 2010. L'église catholique n'a jamais pris parti dans ce conflit (ndlr : le conflit entre les tamouls séparatistes et la majorité cingalaise entre 1983 et 2009 a fait plus de 70 000 morts et 140 000 disparus).



Les évêques locaux ont mis en place une Commission justice et paix, cherchant à favoriser la réconciliation entre les deux parties. Ce genre de commissions a été mise en place dans toutes les zones de conflit par les églises locales. Celle du Sri Lanka est particulièrement active.



L'Eglise catholique s'est également mobilisée contre toute forme de répression aveugle contre les tamouls par les forces de sécurité. Elle a demandé à l'armée de rendre des comptes devant la justice. L'influence politique de l'Eglise reste donc largement supérieure à son poids démographique dans la société sri lankaise.



Comment peut-on interpréter la visites de deux papes à vingt ans d'intervalle ?



La sortie du conflit entre tamouls et cingalais reste bancale. Le pape François en 2015 a voulu réaffirmer son soutien à ce processus de paix très fragile. Le pape Jean-Paul II s'était rendu au Sri Lanka au plus fort du conflit en 1995, multipliant les appels à l'ouverture de négociations. Le pays pour le Vatican en Asie reste également un laboratoire sur le dialogue inter-religieux entre musulmans, hindouistes, bouddhistes ou chrétiens. Benoit XVI a béatifié un prêtre sri lankais.



La petite communauté chrétienne compte une dizaine d'évêques et un cardinal, Malcom Rajinith, que l'on pressentait comme un possible pape en 2013. Le conflit entre tamouls et cingalais n'était pas un conflit religieux mais bien plus un conflit identitaire ou territorial.

Le pape François s'était rendu en 2015 au Sri Lanka, ici avec le cardinal Malcom Rajinith, pressenti comme un possible pape en 2013. AP/ Eranga Jayawardena

En 1995, le pape Jean-Paul II s'était rendu au Sri Lanka en pleine guerre civile (1983-2009) entre séparatistes tamouls et majorité cingalaise. Le pape avait multiplié les appels à l'ouverture de négociations de paix. Compte Twitter du pape François



La communauté chrétienne du Sri Lanka, une communauté ancienne et influente



Le christianisme représente environ 7,5% de la population sri lankaise. Il a été introduit au XVIe siècle par les missionnaires portugais. La communauté catholique de l’île est aussi fortement représentée chez les Tamouls des plantations de thé. Les Hollandais ont introduit le calvinisme prôné par l’Eglise Réformée et les colons britanniques sont à l’origine de la création de l’Eglise anglicane de Ceylan. Aujourd’hui, le catholicisme reste prépondérant chez les chrétiens et représente 90% de ses fidèles. Le pays est majoritairement bouddhiste, à hauteur de 70%. Les musulmans représentent plus de 10% de la population.



Deux décennies après Jean Paul II en 1995, le pape François avait effectué une visite dans l'île en janvier 2015 au cours de laquelle il avait célébré une messe devant un million de participants à Colombo. La police de la capitale, donnant le chiffre d'un million, avait estimé qu'il s'agissait de la foule la plus importante rassemblée lors d'une manifestation publique.

Dans son sermon, le pape avait insisté sur la liberté de croire sans contrainte dans un pays blessé par les tensions ethniques et interreligieuses. Avant l'élection de François en mars 2013, le cardinal sri-lankais Malcolm Ranjith avait été cité comme un candidat possible au pontificat.



Au Sri Lanka, le syncrétisme est de mise. Les pèlerins hindous, bouddhistes, chrétiens et musulmans s’acheminent ensemble vers le sommet de l’Adam’s Peak, lieu de pèlerinage pour les quatre confessions.



Les choses ont changé en un an et demi. On constate de nombreuses tensions entre bouddhistes et musulmans ces derniers mois. Fait inédit, un islam radical est apparu ces dernières années. Beaucoup d'ouvriers sri lankais sont partis travailler sur les chantiers en BTP des états arabes du Golfe. Ils ont été influencés par un islam wahhabite beaucoup moins tolérant vis-à-vis de la différence religieuse. Pour l'instant, les attentats ne sont pas revendiqués.L'apparition également d'églises évangéliques aux méthodes prosélytes, contrairement à l'église catholique, a fragilisé l'équilibre religieux.