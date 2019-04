Attentats à Trèbes et Carcassonne: un proche du tueur en garde à vue

Un proche du jihadiste Radouane Lakdim, qui a tué quatre personnes le 23 mars 2018 lors de son équipée sanglante à Trèbes et Carcassonne (Aude), a été interpellé mardi et placé en garde à vue, a-t-on appris de sources judiciaire et proches du dossier.

Malik. M, âgé de 24 ans, a été arrêté à Carcassonne par les policiers de la sous-direction antiterroriste (Sdat), à la demande du juge d'instruction chargé de l'enquête sur ces attaques revendiquées par le groupe Etat islamique, ont indiqué ces sources, confirmant une information du Point.

Selon une des sources proches du dossier, Malik M. aurait menacé de venger la mort de son ami Radouane Lakdim. Les deux hommes se côtoyaient depuis 2014. Connu des services de police, Malik M. est sorti de prison récemment.

Depuis l'interpellation le jour des faits de Marine Pequignot, la petite amie de Radouane Lakdim, qui avait publié sur internet le matin des attaques une sourate promettant l'enfer aux mécréants, quatre hommes ont été mis en examen, soupçonnés d'avoir eu connaissance des projets du tueur ou pour certains de l'avoir aidé à des degrés divers. Trois d'entre eux et la jeune femme de 19 ans sont aujourd'hui incarcérés.

Le 23 mars 2018, Radouane Lakdim, 25 ans, avait volé une voiture à Carcassonne dont il avait abattu le passager et blessé le conducteur par balle.

Il avait ensuite tiré sur des policiers devant leur caserne, avant d'entrer dans un supermarché Super U à Trèbes où il avait tué un boucher, un client ainsi que le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'était livré comme otage à la place d'une femme.

Le jihadiste avait été ensuite tué par des gendarmes de l'antenne GIGN de Toulouse.