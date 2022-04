Au Brésil, les héritiers de Santos-Dumont font voler des avions en papier

Plus d'un siècle après leur illustre aîné Santos-Dumont, l'un des pères de l'aviation, de jeunes Brésiliens partent à leur tour à la conquête du ciel... avec des avions en papier.

Huit étudiants, aspirants ingénieurs, vétérinaires ou nutritionnistes, ont participé lundi soir à Rio à la qualification nationale pour le Mondial qui aura lieu en mai à Salzbourg, en Autriche, avec des concurrents de 62 pays.

Seuls deux heureux élus vont représenter le Brésil, détenteur de deux titres mondiaux, en 2006 et 2009.

Ils ont lancé leurs avions en papier à l'intérieur du vaste et futuriste Museu do Amanha (Musée de Demain), qui a consacré plusieurs expositions à Alberto Santos-Dumont (1873-1932).

Le génial inventeur brésilien est entré dans l'Histoire le 12 novembre 1906, avec le premier vol homologué au monde, parcourant 220 mètres en 21 secondes, à bord du légendaire "XIV bis", biplan à armatures de bambou, près de Paris.

Ses héritiers font face à un défi similaire: faire planer leurs petits avions de papier le plus loin ou le plus longtemps possible.

Les huit concurrents brésiliens, issus de qualifications régionales ayant rassemblé pas moins de 2.500 participants, doivent trouver l'aérodynamique idéale en pliant une feuille de papier A4.

- Prime à la "débrouille" -

"Pour le concours de 'Distance', les avions ressemblent à des fusées, tandis que pour la discipline 'Temps de vol', ils ont de longues ailes, comme des planeurs", explique José Silva, 24 ans, étudiant en informatique venu de Goiania (centre-ouest).

Dans la catégorie "Temps de vol", celle où le Brésil est double champion du monde, il a terminé dernier, son avion ne restant en vol que 2 secondes et 11 centièmes.

Le vainqueur, Pedro Cruz (7:11), est resté loin du record mondial du Japonais Takuo Toda (27:9).

"Je suis en extase, j'ai du mal à réaliser", déclare néanmoins Cruz à l'AFP.

Isaac Queiroz Leite, 19 ans, s'est qualifié pour le Mondial dans la catégorie "Distance", avec un vol de 40,3 mètres. Le record, de l'Américain Joe Ayob, est un lancer à 69,1 mètres.

"On a tout donné aujourd'hui, mais on sera encore plus performants en Autriche si tout va bien", dit-il.

Pour se qualifier, il a battu Richard Amorin, 23 ans, qui avait pourtant un atout maître: il pratique le lancer du javelot.

"La mécanique du lancer est similaire, il faut que l'avion ne monte pas trop haut et décrive une parabole", explique cet étudiant en éducation physique originaire du Pernambouc (nord-est).

Il a appris à doser ses lancers pour éviter que ses avions ne s'accrochent aux branches des arbres ou ne s'écrasent sur les toits des maisons.

"Les Brésiliens arrivent toujours à se débrouiller", conclut-il.