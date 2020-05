Au Canada, Justin Trudeau annonce l'interdiction de 1500 modèles d'armes d'assaut

Le message est clair. Pour Justin Trudeau "ces armes n'ont été conçues qu'à une seule et unique fin : tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible".



Lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi 1er mai, le Premier ministre canadien s'est voulu ferme : ces armes, a-t-il dit, "n'ont aucune utilité et n'ont pas leur place au Canada". Ainsi, 1.500 modèles d'armes d'assaut de calibre militaire ont été interdites.

Aujourd’hui, on donne suite à notre promesse d’interdire les armes à feu de style arme d’assaut au Canada. Le ministre @BillBlair et moi annonçons les mesures qu’on prend pour renforcer le contrôle des armes à feu dans tout le pays. Regardez en direct : https://t.co/iZwFFgtbA7 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 1, 2020





23 personnes ont été tuées les 18 et 19 avril dernier par un prothésiste dentaire de 51 ans, qui n'avait pas de casier judiciaire. Il a été abattu par la police à l'issue d'une chasse à l'homme de plus de 12 heures



