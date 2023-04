Au Capitole, le peuple toulousain fête les vainqueurs de la Coupe de France

Devant les quelque 18.000 personnes venues se masser dimanche sur la place du Capitole, les Toulousains, vainqueurs la veille de la Coupe de France, ont célébré leur triomphe avec leurs supporters.

Soixante-six ans après la dernière victoire toulousaine dans la compétition, le TFC s'est imposé samedi soir au cours d'un match remporté avec brio contre le FC Nantes (5-1).

Les Violets, arrivés dans l'après-midi à l'aéroport de Blagnac, se sont ensuite dirigés en bus vers la place centrale de la Ville Rose où ils ont été accueillis par une foule dense, pas freinée par la pluie qui a cessé juste avant l'arrivée de leurs héros.

"Ca va marquer ma vie", a dit à l'AFP Coralie Maire, supportrice du club âgée de 22 ans, toute de violet vêtue au pied du Capitole.

"J'ai vécu des moments difficiles, les défaites en 2020, et là, revivre des titres, des moments joyeux, c'est incroyable", s'est-elle réjouie.

Au balcon de la mairie, le capitaine Brecht Dejaegere a brandi le trophée qui fuyait Toulouse depuis 1957, provoquant la clameur du peuple toulousain, plus habitué à fêter ses rugbymen vêtu de rouge et noir que le TFC, revenu dans l'élite du football français l'été dernier.

Les supporters, dont certains étaient au Stade de France samedi pour assister à l'exploit des leurs, ont alors allumé de nombreux fumigènes, créant un épais voile de fumée sur la place et déclenchant même l'alarme incendie de la salle de réception où les joueurs et élus se trouvaient.

"C'est une immense fierté que Toulouse ressent depuis hier, dont on n'imaginait pas l'ampleur, la ferveur et la chaleur", a déclaré le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc devant les joueurs et le staff, rappelant que la Ville Rose était déjà à pareille fête un an plus tôt, pour fêter le titre de champion de Ligue 2 conquis par le "Tèf".

Le président du TFC Damien Comolli est lui sorti de sa réserve habituelle, entonnant le refrain favori du public occitan ce week-end: "On a gagné la Coupe de France".