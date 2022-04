Au marché de Belleville, Hidalgo appelle à voter "en toute liberté"

Sous une pluie battante, la candidate socialiste Anne Hidalgo a appelé vendredi à voter "en toute liberté" et "avec son coeur" dimanche, lors d'une déambulation au marché de Belleville, à Paris.

A son arrivée sur le marché, quelques cris fusent: "Mélenchon, Mélenchon!", aussitôt couverts par de tonitruants "Hidalgo, Hidalgo". La candidate et maire de Paris était en terrain conquis dans ce quartier populaire, où de nombreux commerçants du marché et habitants lui ont dit leur soutien.

"Tenez bon", "on vote pour vous", ont-ils déclaré à la candidate, qui plafonne dans les sondages autour de 2% des intentions de vote.

Anne Hidalgo n'a pas souhaité commenter l'annonce de son ancienne rivale Christiane Taubira de voter dès le premier tour pour l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, entre 16 et 18% dans les intentions de vote.

Elle a appelé à "voter avec votre coeur" et "en toute liberté". "Ne vous laissez pas influencer par tel ou tel, là c'est votre vie", a-t-elle insisté.

"Allez voter, mais votez très loin de tous ces conditionnements, où on vous dit depuis des mois et des mois que l'élection est déjà jouée", a-telle poursuivi. "Ce bulletin de vote c'est votre liberté. La principale liberté c'est de voter pour qui on veut".

"Regardez les programmes", a-t-elle ajouté, dans "un des marchés les moins chers d'Ile-de-France", où viennent "beaucoup de femmes et d'hommes modestes, des travailleurs des classes moyennes".

"Ma première mesure sur le pouvoir d'achat, c'est d'abord d'augmenter les salaires", a-t-elle rappelé, en déclinant ses propositions: augmentation du Smic, négociations salariales, revalorisation du point d'indice et des retraites.

Elle entend aussi "baisser la TVA sur l'essence, à 5,5%", "bloquer les prix de l'énergie" et "regarder au coup par coup sur les denrées alimentaires essentielles les possibilité de bloquer les prix".

"Nous portons un programme qui est responsable, un programme de réformes, qui est juste. Nous sommes présents dans beaucoup de villes et vous nous faites confiance, faites nous confiance aussi dans cette élection", a-t-elle lancé.