Au milieu des gangs, le travail de MSF vital pour la majorité pauvre d'Haïti

Qu'un nuage de poussière pollue l'air devant l'hôpital de Médecins sans Frontières est une bonne nouvelle : l'intense trafic à l'entrée de la capitale haïtienne signifie que les gangs qui contrôlent le quartier pauvre ne sont pour l'heure pas de sortie.

"C'est une zone difficile", résume sobrement Frandy Samson, responsable des opérations médicales du centre d'urgence MSF implanté depuis 2006 au cœur du quartier de Martissant.

Autrefois faubourg arboré, les pentes qui plongent dans la baie de Port-au-Prince ont été gagnées par les constructions anarchiques et précaires. Ignorée des autorités, la jungle urbaine est aujourd'hui sous la coupe de bandes armées, qui s'opposent régulièrement pour contrôler ce territoire densément peuplé.

"Bien sûr, il y a des affrontements entre les groupes de gangs mais notre sécurité dépend de la qualité des soins qu'on fournit et de la collaboration que l'on a avec la population", explique le médecin orthopédiste. "Même s'il y a des tirs, vous allez voir qu'au CU (centre d'urgence), les opérations continuent."

- Plaies par balles et armes blanches -

L'affluence soutenue de patients à la barrière d'entrée confirme l'attraction de la structure médicale, seule à prendre gratuitement en charge toutes les urgences, de jour comme de nuit.

"On voit les accidents de la voie publique et des traumas violents aussi car on reçoit des plaies par balles, par armes blanches", détaille le Dr Samson.

L'arrière de sa chemise imbibée de sang, James Chery râle d'avoir dû attendre pour se faire recoudre sa plaie au crâne, résultat d'une altercation avec sa conjointe, mais il remercie le personnel de leurs soins.

"Ailleurs, il faut beaucoup d'argent", dénonce le trentenaire. "Il y a cet autre hôpital au coin, si vous n'avez pas 10.000 gourdes (110 US$), vous n'avez même pas droit à une consultation", peste-t-il tout en levant le pouce pour MSF.

L'accès aux soins illustre les criantes inégalités qui régissent la société haïtienne.

Quand une minorité part en week-end en Floride pour se faire vacciner contre la Covid-19, la grande majorité de la population survit sous le seuil de pauvreté, sans même manger à sa faim.

C'est toujours au bénéfice des plus vulnérables que Médecins sans Frontières conçoit depuis trois décennies ses installations dans ce pays des Caraïbes, répondant tant aux catastrophes humaines que naturelles.

En janvier 2010, quand un séisme ravage la capitale tuant plus de 200.000 personnes et détruisant quantité des déjà trop rares centres de santé, MSF déploie des hôpitaux de campagne.

Les mois suivants, quand les Haïtiens les plus pauvres privés d'accès à l'eau potable sont décimés par l'épidémie de choléra importée par des Casques bleus népalais, l'organisation installe plusieurs centres de traitements dans le pays.

En 2015, elle ouvre dans la capitale une clinique dédiée à l'accueil des victimes de violences sexuelles, urgence de santé publique jusque-là totalement ignorée.

- "Une urgence qui s'empire" -

En place et lieu de l'État, qui ne consacre pas 5% de son budget à la santé, des pans entiers de la protection sanitaire sont assumés par les ONG pourtant dites urgentistes.

"C’est une urgence qui dure et qui empire. Sur 30 ans, les gens sont de plus en plus pauvres et l'accès aux soins de plus en plus cher", déplore Walter Lorenzi, chef de mission MSF Belgique en Haïti.

Avec seulement 11 lits d'observation, le centre d'urgence de Martissant est quotidiennement confronté à la difficulté de trouver une place dans les autres hôpitaux pour ses patients qui nécessitent une intervention chirugicale.

"Soit il n'y a pas de place, soit certaines fois, on a des soucis en terme d'accessibilité : s'il y a des tirs, on ne peut pas passer", témoigne le Dr Samson.

Lors des récentes crises politiques, les ambulances MSF ont cependant toujours été autorisées à franchir les barricades.

Mais si sa présence est tolérée par les gangs à Martissant, MSF n'en reste pas moins sujette aux risques de l'insécurité grandissante dans la capitale haïtienne.

La semaine dernière, un de ses employés a été tué par balle alors qu'il rentrait chez lui. "Un accident de violence urbaine extrêmement triste mais qui n'était pas visé contre MSF", témoigne Walter Lorenzi.

Après 30 ans de présence entre catastrophes et insécurité, est-il aujourd'hui envisageable pour MSF de quitter le pays ? "Si ça arrive, c'est qu'il y aurait une telle détérioration de la sécurité qu'on ne peut plus garantir notre travail", dit Walter Lorenzi.

Haïti "est une urgence qui dure mais ça reste une urgence : on ne va pas partir comme ça."