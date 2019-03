Au Mondial de basket, les Bleus devront vite monter en puissance

Les Français devront vite monter en puissance au Mondial de basket, cet été en Chine (31 août-15 septembre) où, après un premier tour aisé, la route vers le podium et les tickets olympiques sera rapidement encombrée de rivaux redoutables.

Les Bleus devraient finir sans problème dans les deux premiers du groupe G, à Shenzhen, car les adversaires que leur a attribué la main de Kobe Bryant, lors du tirage au sort samedi, sont tous largement à leur portée. La République dominicaine et la Jordanie sans aucun doute, et même l'Allemagne, son premier adversaire le 31 août.

Les coéquipiers de Dennis Schröder (Atlanta Hawks) avaient bien éliminé les Français en huitièmes de finale de la dernière compétition majeure, l'Euro-2017 en Turquie, mais l'équipe était diminuée par de nombreux forfaits, dont ceux de Rudy Gobert et de Nicolas Batum. En Chine, tous les joueurs de NBA et d'Euroligue sont attendus.

Après cet apéritif dont il faudra sortir invaincu, le menu va se corser très nettement car les hommes de Vincent Collet "croiseront" avec les deux premiers du groupe H, le plus relevé du tournoi (Australie, Lituanie, Canada). De cette deuxième phase à Nankin, il faudra de nouveau sortir dans les deux premiers, et même si possible en "pole position" car sinon il faudra défier les États-Unis dès les quarts de finale. Autant dire que cette deuxième phase sera déjà cruciale, et à plus d'un titre.

En effet, pour la première fois, ce Mondial est qualificatif pour les Jeux olympiques. Sept tickets directs seront distribués aux meilleurs de chaque continent. Pour l'Europe, ce seront seulement les deux mieux classés qui iront à Tokyo. Pour les autres, il faudra passer par un TQO (tournoi de qualification olympique).

"C'est un tirage difficile notamment au vu du croisement avec le groupe H. Il faudra réussir notre premier tour face à la République dominicaine qui est une équipe solide et athlétique, la Jordanie que nous connaissons peu mais dont il faudra se méfier, et bien sûr l'Allemagne contre qui nous devrons prendre notre revanche. Il faudra performer d'entrée pour ne pas abîmer nos chances d’aller loin", a réagi le sélectionneur.

La Chine, tête de série en tant qu'organisateur, avec les États-Unis, la France et l'Espagne, a eu le tirage le plus favorable. A Pékin, elle jouera contre le Venezuela, la Pologne et la Côte d'Ivoire.

Les Américains, doubles tenants du titre et archi favoris quelle que soit la sélection qu'ils enverront, disputeront leur premier tour à Shanghai contre la Turquie, la République tchèque et le Japon.

La France avait obtenu le meilleur résultat de son histoire au dernier Mondial en Espagne, en 2014, avec une médaille de bronze. Elle espère monter de nouveau sur le podium.

Les groupes du premier tour:

Groupe A: Chine, Venezuela, Pologne, Côte d'Ivoire

Groupe B: Argentine, Russie, Corée, Nigeria

Groupe C: Espagne, Porto Rico, Iran, Tunisie

Groupe D: Serbie, Italie, Philippines, Angola

Groupe E: États-Unis, Turquie, République tchèque, Japon

Groupe F: Grèce, Brésil, Monténégro, Nouvelle-Zélande

Groupe G: France, République dominicaine, Allemagne, Jordanie

Groupe H: Lituanie, Australie, Canada, Sénégal