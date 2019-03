Au Mur des Lamentations, Pompeo offre à Netanyahu une image symbolique

Mike Pompeo a offert jeudi à Jérusalem une nouvelle image symbolique à Benjamin Netanyahu, engagé dans une bataille incertaine pour sa réélection, en étant le premier haut responsable américain à visiter le Mur des Lamentations au côté d'un chef de gouvernement israélien.

Autre clin d'oeil qui ne saurait déplaire au Premier ministre d'Israël à l'approche des législatives du 9 avril: le secrétaire d'Etat américain n'a pas chercher à démentir clairement les spéculations selon lesquelles Washington envisagerait de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, ce qui serait une nouvelle entorse à la tradition diplomatique américaine et au consensus international.

Mike Pompeo a en tout cas déjà rompu avec la pratique. Devant les caméras, il s'est recueilli avec Benjamin Netanyahu face au Mur des Lamentations, le site de prière le plus sacré pour les juifs. Les deux hommes ont ensuite, chacun à leur tour, glissé leur prière inscrite sur un petit papier entre les pierres de l'imposante muraille.

"Il est important" et "symbolique qu'un haut responsable américain s'y rende avec un Premier ministre d'Israël", a expliqué M. Pompeo, évoquant un "lieu très important pour de nombreuses religions".

Mais ce geste apparaît surtout comme une nouvelle étape dans la révision de la position américaine à l'égard de Jérusalem engagée par Donald Trump -- qui avait lui-même été en 2017 le premier président des Etats-Unis en exercice à se rendre au Mur des Lamentations.

Ce site se trouve en effet à Jérusalem-Est, dont Israël s'est emparé en 1967 avant de l'annexer.

La communauté internationale juge illégale cette annexion, et renvoie le statut final de la Ville sainte à des négociations de paix. Mais Donald Trump a lui reconnu unilatéralement fin 2017 Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui lui vaut les remontrances de nombreux autres pays, la colère des Palestiniens, mais aussi une aura particulière auprès des Israéliens.

Le sort de la ville est une des clés de toute résolution du conflit israélo-palestinien, puisque l'Etat hébreu la considère comme sa capitale "indivisible" alors que les Palestiniens revendiquent sa partie orientale comme capitale de l'Etat auquel ils aspirent.

- Netanyahu à Washington -

Tous ces gestes américains "devraient être accompagnés de déclarations montrant que les Etats-Unis envisagent aussi qu'à l'issue d'éventuelles négociations, la capitale d'un Etat palestinien puisse voir le jour dans Jérusalem-Est", estime Dan Shapiro, ambassadeur en Israël de l'ex-président Barack Obama. Ce qui n'est pas le cas.

Aaron David Miller, ancien diplomate américain, juge que la visite Pompeo-Netanyahu au Mur des Lamentations vise à montrer clairement "que cette administration est la plus pro-israélienne de l'histoire".

"A moins de trois semaines des élections israéliennes, pas besoin d'être un grand spécialiste du Moyen-Orient pour comprendre que l'administration fait tout son possible, en surfant sur la popularité de Trump en Israël, pour démontrer que Netanyahu est indispensable", dit à l'AFP cet expert du cercle de réflexion Wilson Center à Washington.

Le Premier ministre israélien, au pouvoir depuis une décennie, multiplie de son côté les occasions de s'afficher auprès des dirigeants américains, et se rendra la semaine prochaine à Washington auprès du locataire de la Maison Blanche.

Or, avant ce nouveau voyage aux Etats-Unis, qui sera aussi l'occasion pour Benjamin Netanyahu de s'afficher à la grand-messe du puissant lobby pro-Israël Aipac, les spéculations montent quant aux intentions américaines concernant le Golan, plateau syrien dont une grande partie a été conquise en 1967 et plus tard annexée par Israël, une décision qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

Dans un rapport sur les droits humains publié la semaine dernière, le département d'Etat américain ne décrit plus comme par le passé ce plateau stratégique comme étant "occupé par Israël", mais seulement "contrôlé" par l'Etat hébreu.

Alors que Benjamin Netanyahu a une nouvelle fois réclamé mercredi, en présence de Mike Pompeo, que la communauté internationale reconnaisse ce territoire comme partie intégrante de son pays, le chef de la diplomatie américaine a laisse planer une ambiguïté.

Le glissement sémantique dans le rapport était "absolument intentionnel", ce n'était "pas une erreur", a-t-il dit aux journalistes qui l'accompagnent, tout en réaffirmant qu'il n'y avait "pas de changement dans la politique américaine".

Mais, prié de commenter les informations selon lesquelles l'administration Trump envisage de reconnaître son annexion par Israël, il s'y est refusé, sans les démentir. "Je n'ai rien à dire là-dessus", s'est-il borné à répondre. "L'administration envisage un tas de choses, à tout moment, et j'essaie de faire en sorte d'avoir les réponses avant d'en parler publiquement".