Au musée d'Orsay, l'hommage de Parisiens au "précurseur" VGE

"C'est mon enfance qui part un peu": mercredi au musée d'Orsay, les Parisiens venus signer le livre d'or en hommage à Valéry Giscard d'Estaing saluaient "un grand bonhomme", "précurseur" parfois "incompris".

"J'étais adolescent à l'époque, ce qui m'a marqué c'est l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans", se souvient Marc Demoury, venu pour la première fois de sa vie signer un registre. "Une façon de remercier, tout simplement" VGE, décédé des suites du Covid-19 le 2 décembre à l'âge de 94 ans.

"C'est grâce à lui que j'ai eu la chance d'être accueilli en France", explique Jean Nghiem, 52 ans, arrivé enfant du Cambodge. "Après lui, il n'y a plus eu de successeur à la hauteur", ajoute le restaurateur, qui verrait d'un bon oeil qu'on accole le nom de Giscard d'Estaing à celui du musée d'Orsay, créé en 1977 à l'initiative de VGE, comme le demandent plusieurs personnalités politiques.

En ce froid mercredi de pandémie, peu de monde se presse encore, avant la venue dans l'après-midi du Premier ministre Jean Castex pour signer à son tour le registre.

Ce qui étonne Marie-Paule Lallemand, 77 ans, venue à vélo: "Quand on voit que pour Johnny des foules entières se déplacent, et là les gens ne font pas l'effort...".

"C'était un grand bonhomme, je ne sais pas si les Français se rendent compte de ce qu'il a apporté. En tant que femme, j'ai vécu 68 à la fac, le féminisme, on était jeunes et politisés, plutôt révolutionnaires... sous Valéry Giscard d'Etaing les choses ont bougé pour la reconnaissance des droits de femmes", ajoute la septuagénaire.

- "Pas uniquement l'homme du +au revoir+" -

Arrivé le premier pour signer le registre, Jean-Michel Quenet, son ancien assistant parlementaire, rend hommage à la "modernité" de l'ancien chef de l'Etat, et se réjouit de la solennité du moment -- deux bureaux avec des registres placés de part et d'autre du portrait de Giscard d'Estaing, en surplomb de la grande halle du musée, et sous l'oeil de soldats de la garde républicaine.

"C'était un grand homme, un grand Européen. On fait aujourd'hui un rétroéclairage sur son action, et cela permet aux gens de ce rendre compte que ce n'était pas un +tocard+, pas uniquement l'homme du +au revoir+ mais aussi celui de la modernité, des TGV, des centrales nucléaires..." se souvient Franck Valentine, avocat de 52 ans.

Quelques étudiants en hypokhagne au lycée Stanislas voisin sont également là: "On apprend en classe que c'était un président jeune, dynamique, qui se montrait sans cravate... mais oublié parce que pas réélu", explique Madeleine, 19 ans. Adam, 18 ans et engagé à l'UDI, rend lui hommage au président "incompris, entre une modernité de son action et une société sans mémoire".

"C'est mon enfance qui part un peu", soupire David Giordanella, 50 ans, venu "rendre hommage à la politique déterminante de Valéry Giscard d'Estaing qui a permis de préserver ce musée" dont il "visite chaque exposition". "Il avait dit que rien ne resterait de lui. Force est de constater que si".