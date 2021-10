Au Nigeria, fin de la commémoration des victimes de la répression de 2020

La jeunesse nigériane a rendu hommage, un an après, aux victimes de la sanglante répression du mouvement #EndSARS contre les violences policières, à Lagos et Abuja avant d'être dispersée par la police.

A Lagos, la bouillonnante capitale économique, une petite centaine de voitures ont traversé dans la matinée le péage de Lekki, lieu emblématique de la contestation, où l'armée et la police avaient ouvert le feu le 20 octobre 2020, causant la mort d'au moins 10 personnes et mettant ainsi fin au mouvement.

A bord de 4X4 de luxe ou de simples danfo, les taxis collectifs de Lagos, les manifestants scandaient à travers les fenêtres "Qui a ordonné la tuerie ?", "Nous voulons la justice".

"Ils s'en sont pris à la mauvaise génération en nous tirant dessus", a lancé à l'AFP Aichat, une manifestante de 27 ans. "Ni mon père ni ma mère ne se sont battus pour moi, alors je vais me battre pour moi-même, je vais me battre pour les plus jeunes, pour mes enfants".

Plusieurs dizaines de manifestants sont ensuite sortis de leur voiture et ont bloqué une partie du péage en manifestant pacifiquement avant d'être dispersés par la police qui a tiré des gaz lacrymogènes.

Les dizaines de policiers déployés très tôt dans la matinée sur le péage ont aussi arrêté au moins six personnes, dont un journaliste, selon des journalistes de l'AFP.

Le journaliste arrêté a été libéré en milieu d'après-midi, a annoncé sur Twitter son employeur, le site d'information nigérian Legit.

"Plus de 20 personnes pacifiques arrêtées au péage de Lekki sont détenues à Panti", le siège du Département des affaires criminelles, a affirmé sur Twitter l'avocat Adetola Onayemi, chargé de coordonner la défense des manifestants.

"Nous avons 4 avocats sur place, mais nous n'avons toujours pas eu accès aux noms de ces personnes", a-t-il indiqué.

La veille, les grandes figures du mouvement, dont le chanteur Falz ou l'activiste Rinu Oduala, avaient appelé les Lagossiens à défiler en voiture pour limiter le risque d'arrestation.

- "Balles réelles" -

A Abuja, la capitale fédérale, entre 50 et 100 personnes se sont rassemblées dans le parc de la Fontaine de l'Unité, scandant "le peuple uni ne sera jamais vaincu", avant de se diriger vers le ministère de la Justice, où un camion de police leur a barré la route. La manifestation s'est terminée en fin de matinée dans le calme.

Au même moment, le gouvernement a réaffirmé que les militaires n'avaient pas tiré sur les manifestants il y a un an au péage de Lekki, parlant "d'un massacre fantôme".

"Un an après, et en dépit de multiples opportunités pour les familles des présumées victimes (...) de présenter des preuves, il n'y en a pas eu: pas de corps, pas de famille, aucune preuve tangible, rien", a déclaré le ministre de l'Information Lai Mohammed.

L'organisation de défense des droits humains Amnesty International a réaffirmé qu'au moins 12 manifestants pacifiques avaient été tués au péage de Lekki et à Alaussa, un autre quartier de Lagos.

"Il est inacceptable qu'en dépit de preuves accablantes, le gouvernement continue de nier l'utilisation de balles réelles sur les manifestants au péage de Lekki", a estimé Amnesty, faisant état d'un bilan d'au moins 56 morts durant ces semaines de contestation, dont "des dizaines de jeunes".

A quelques kilomètres seulement du rassemblement à Abuja, le président Muhammadu Buhari a reçu son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, en visite officielle.

Dans d'autres villes du Sud, comme Port Harcourt ou Nsukka, des marches en hommage aux victimes sont prévues en fin de soirée.

Le mouvement #EndSARS ("en finir avec la SARS") avait commencé début octobre 2020 pour dénoncer les brutalités de la SARS, une unité spéciale de la police accusée depuis des années de racket, d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre.

Face à la pression populaire, les autorités avaient démantelé l'unité, et promis de réformer la police, mais la jeunesse, peu convaincue par les promesses du gouvernement, avait continué sa contestation.

La répression des manifestations avait ensuite été suivie par une semaine de pillages et de violences.

Une commission de justice spéciale avait ensuite été instituée par l'Etat de Lagos pour enquêter sur les accusations de brutalités policières et sur la répression des manifestations.

Devant cette commission, l'armée avait affirmé n'avoir utilisé que des balles à blanc, puis avait admis que ses soldats disposaient également de balles réelles.

La commission, qui a achevé ses consultations publiques lundi, doit prochainement communiquer au gouvernement les résultats de son enquête et des recommandations.