Au procès de Ghislaine Maxwell à New York, une témoin tente de discréditer une victime

La défense de Ghislaine Mawxell, jugée à New York pour trafic sexuel, a tenté jeudi de discréditer une victime de cette ex-mondaine britannique qui fut la partenaire du financier américain Jeffrey Epstein accusé de crimes sexuels et mort en prison en 2019.

Devant le jury du tribunal fédéral de Manhattan en procès depuis le 29 novembre, les avocats de Maxwell ont commencé jeudi matin à faire citer des témoins, dans l'espoir de convaincre que leur cliente n'a joué aucun rôle criminel auprès du richissime Epstein.

Ghislaine Maxwell, 59 ans, -- Britannique, Américaine et Française et fille du magnat de la presse Robert Maxwell --, est accusée d'avoir fourni de 1994 à 2004 à son ancien compagnon et collaborateur des jeunes filles mineures afin qu'il les exploite sexuellement.

Celle à qui l'on reproche d'être une "rabatteuse" est détenue à New York depuis son arrestation à l'été 2020, un an après le suicide en prison du financier, qui avait privé de procès des dizaines de victimes. Elle plaide non coupable de tous les chefs d'accusation, pour lesquels elle encourt la prison à vie.

- Amadouée -

Elle ne s'est pas exprimée une seule fois à son procès, où elle semble plutôt à l'aise, notamment en échangeant avec ses avocats.

Ces derniers ont fait témoigner dans la matinée, Cimberly Espinosa, 55 ans, qui fut recrutée en 1996 comme assistante de l'équipe juridique d'Epstein, avant de travailler au bout d'un mois avec Maxwell jusqu'en 2002.

Mme Espinosa a tenté de discréditer l'une des quatre victimes présumées d'Epstein qui fut la première à témoigner le 30 novembre sous le pseudonyme de "Jane" en racontant avoir été amadouée à l'âge de 14 ans par le couple Epstein-Maxwell, avant d'abuser d'elle sexuellement.

D'après Espinosa, "Jane" venait régulièrement au bureau d'Epstein et sa "relation" avec le financier était du registre "amoureux".

Toujours selon le même témoignage, la mère et les frères de "Jane" étaient aussi régulièrement invités chez Epstein, en particulier à Manhattan, la jeune fille étant considérée comme une membre de "la famille" et traitée "avec le plus grand respect".

- "Terrifiée" -

Au contraire, "Jane" avait raconté au tribunal de Manhattan les agressions sexuelles dont elle avait été victime de la part du couple à partir de 1994: "J'étais figée par la peur (...), j'étais terrifiée et je me sentais dégoûtante. J'avais honte", avait-elle témoigné souvent en larmes.

La défense de Maxwell doit aussi faire venir une psychologue spécialiste des "souvenirs tronqués", Elizabeth Loftus, pour souligner que les témoignages des victimes sont vieux d'un quart de siècle et susceptibles d'être inexacts.

Quatre femmes --"Jane", "Kate", "Carolyn" et Annie Farmer, 42 ans, la seule à s'exprimer sans pseudonyme-- ont raconté ces deux dernières semaines leurs vies abîmées par des relations sexuelles contraintes avec Epstein, lorsqu'elles étaient mineures et souvent en présence de Ghislaine Maxwell.

Annie Farmer a raconté le même scénario que les trois autres victimes: une première rencontre chaleureuse avec Mawxell qui proposait à ces filles de 14 à 17 ans, fragiles et désargentées, de rencontrer Epstein sous le prétexte de les aider financièrement.

Après une première invitation dans la villa d'Epstein à Palm Beach (Floride), au Nouveau-Mexique ou à New York, les jeunes filles étaient incitées par Maxwell à se dévêtir, puis à faire des massages à Epstein qui se terminaient irrémédiablement par des actes sexuels.

- 300 dollars l'acte sexuel -

Les relations ont pour certaines duré des années avec le couple Epstein-Maxwell et l'une des témoins a raconté qu'elle était rémunérée 300 dollars pour chaque acte sexuel.

L'argument principal des avocats de Maxwell est que leur cliente comparaît uniquement parce que le véritable responsable, Jeffrey Epstein, s'est suicidé en prison à l'été 2019, à 66 ans.

Le multimillionnaire avait été condamné en Floride en 2008 pour avoir payé des jeunes filles pour des massages. Mais il n'avait fait que 13 mois de prison à la suite d'un accord confidentiel avec le procureur de l'époque.

Une autre ombre plane sur le procès Maxwell: celle du prince britannique Andrew, un proche d'Epstein, cible depuis août d'une plainte au civil à New York pour "agressions sexuelles" déposée par une Américaine, Virginia Giuffre.

Cette plainte devrait être examinée fin 2022 même si le second fils de la reine Elizabeth II n'est pas poursuivi au pénal et nie ces faits qui se seraient déroulés entre 2000 et 2002, lorsque Virginia Giuffre était mineure.