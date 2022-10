Au procès de l'intrusion chez SOS Méditerranée, la fierté des militants d'extrême droite

"Une mission accomplie", "une réussite": au procès de l'intrusion violente de membres de Génération identitaire dans les locaux marseillais de SOS Méditerranée, les jeunes militants d'extrême droite revendiquent leur fierté d'avoir passé "un message politique fort" contre l'immigration, face à des humanitaires traumatisés.

Ce 5 octobre 2018, ils sont 22 jeunes hommes et femmes à entrer de force dans l'appartement où siégeait l'association d'aide en mer aux migrants.

Renvoyés pour "violences en réunion", les prévenus interrogés lundi et mardi ont répété en choeur, au mot près, qu'il s'agissait là d'une "action non-violente", dont le seul but était "le déploiement d'une banderole", dans un but "médiatique".

Après avoir pénétré dans les locaux de SOS Méditerranée, les militants de Génération identitaire, groupe dissous depuis mars 2021, avaient déployé aux fenêtres de l'association une banderole de dix mètres de long, "SOS MEDITERRANEE COMPLICE DU TRAFIC D'ETRES HUMAINS! - GENERATION IDENTITAIRE", en agitant des fumigènes.

Après leurs 48 heures de garde à vue, les militants avaient posé, tout sourire, sous le soleil du Vieux-Port: "On a délivré un message, on était assez fier d'avoir pu dénoncer les pratiques de SOS Med", avait expliqué lundi Flora Salacroup, la plus jeune du groupe.

"Pas de regret d'avoir participé à cette action quand on sait ce que provoque l'immigration massive en Europe chaque année", a insisté mardi Edouard Michaud, fiché S, décrit comme "susceptible de commettre des actions violentes". Et le jeune homme d'évoquer l'attentat à la basilique de Nice où un immigré tunisien avait tué trois personnes en octobre 2020.

Mardi, Mathieu Balavoine, trentenaire et militant aguerri, déjà condamné, candidat en 2015 lors d'élections départementales pour le Rassemblement national, a également revendiqué "une volonté de diffuser un message qui peut-être peut en choquer certains, mais de manière pacifiste".

- "Jeunes avec de bonnes têtes" -

En face, côté parties civiles, sept humanitaires encore choqués et traumatisés ont raconté avoir été "ceinturé", "plaquée contre le mur", "projetée contre une armoire", énumérant les ecchymoses et douleurs à l'épaule ou à la nuque provoquées par des militants qui les ont "éjectés dans l'escalier" ou "fait tomber de leur chaise".

Mais les plus durables sont les conséquences psychologiques: "Il y a eu un avant et un après 5 octobre", a expliqué une jeune salariée. Les six femmes qui ont témoigné ont décrit des insomnies, des crises d'angoisse, un suivi psychologique et médicamenteux, et une forme de "paranoïa".

"J'ai enlevé mon nom de ma boite aux lettres, je me retourne dans la rue quand je vois quelqu'un qui me semble dangereux", a décrit l'une d'elle. Plusieurs ont déploré devoir "cacher" leur appartenance à l'ONG, "alors qu'avant c'était une fierté".

"On était un groupe de jeunes avec de bonnes têtes, on n'était pas habillé de noir ni cagoulé!", se justifie Julien de Montgolfier, étudiant en droit lillois au langage châtié. Le jour des faits, "aucun jour d'interruption temporaire de travail" n'a été prescrit aux victimes, argumente de son côté Mathieu Balavoine, oubliant qu'ensuite des experts ont prescrit jusqu'à 10 jours d'ITT aux salariés présents.

"S'il avait fallu qu'on nous coupe un bras ou qu'on nous crève un oeil pour reconnaître la violence, désolée, mais heureusement pour nous ça n'est pas arrivé", a vivement réagi une salariée.

Terrorisée, elle qui avait participé à "des négociations avec des groupes armés au Congo" a été gravement marquée par cette "agression dirigée contre (elle) et (son) travail d'humanitaire": "On ne tire pas sur des ambulances".

Les membres de SOS Méditerranée ne sont "pas des fonctionnaires mais des militants au fait de ce type d'action politique", ironise à nouveau Mathieu Balavoine.

SOS Méditerranée, ONG basée à Marseille, porte toujours secours, désormais via son navire Ocean Viking, à des migrants tentant de rejoindre l'Europe sur des bateaux de fortune en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus meurtrière au monde.

Le procès doit se tenir jusqu'au 19 octobre.