Au procès de la sextape, les excuses d'un prévenu à Valbuena

Mustapha Zouaoui, un des cinq prévenus qui comparaît devant le tribunal correctionnel de Versailles dans le procès de "l'affaire de la sextape", a présenté jeudi ses excuses à l'ex-international Mathieu Valbuena, victime présumée d'une tentative de chantage.

"Je m'en excuse du fond du cœur, je le regrette à mort", a déclaré M. Zouaoui, considéré comme le "cerveau" de cette entreprise, en s'adressant à Mathieu Valbuena.

Avant ses excuses, M. Zouaoui - très bavard devant la presse et dans le prétoire - s'était pourtant moqué du joueur mercredi à la barre.

Mustapha Zouaoui a également présenté ses excuses à Karim Zenati, l'ami d'enfance de Karim Benzema qui a impliqué la star du Real Madrid dans cette affaire.

"J'ai manipulé Zenati (...) il est naïf", a expliqué M. Zouaoui à la barre.

Le procès a repris jeudi après une première journée où Mathieu Valbuena s'est longtemps exprimé sur les conséquences qu'avait eues cette tentative de chantage sur lui et sa carrière.

Poursuivi pour "complicité de tentative de chantage" sur Mathieu Valbuena, Karim Benzema n'assiste pas aux débats, ses avocats ayant cité les impératifs "professionnels" de la star du Real Madrid.

Après les débats mercredi soir, l'un des conseils de l'attaquant de l'équipe de France, Me Sylvain Cormier, a évoqué devant les journalistes "la rancoeur" et la "jalousie" de Mathieu Valbuena.

"Son calcul est simple: +moi, j'ai été écarté, moi je n'ai plus retrouvé l'équipe de France, et sportivement j'ai décliné+ et puis en face, il y a Karim Benzema qui survole le football mondial actuel", a également commenté l'avocat.

L'audience continue jeudi avec les plaidoiries des parties civiles puis, si le temps le permet, les réquisitions du ministère public.

Karim Benzema encourt une peine maximale de cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.